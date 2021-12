¿Cambiará el mexicano después del Covid-19?

-Publicidad-

*Encuestas y estudios lo determinarán a partir de 2022 o 2023

La empresa de encuestas Consulta Mitofsky realizó en el año 2011, estudios diversos que pintan al mexicano tal como es, con sus orgullos, su comida, los deportes que prefiere, sus héroes, sus artistas y sus gustos. Lo peor o lo mejor del caso es que pese a estar hecha hace 10 años, los datos estaban vigentes hasta principios de 2020, antes de la pandemia del Covid-19.

La gran duda actual es si al término de la pandemia, el mexicano seguirá igual en su modo de ser o cambiará para bien o para mal, o en el peor de los casos, seguirá igual. Las dudas las podrán contestar los encuestadores en el curso de los próximos dos años.

Antes de la pandemia, al mexicano le gustaba la música ranchera. En la comida destaca el mole, el pozole y las enchiladas.

En ídolos deportivos, irrumpía El Chicharito Hernández y El Canelo Álvarez, por lo que se pueden considerar las vigentes estrellas deportivas a nivel popular. Vicente Fernández es el cantante que genera más orgullo a los mexicanos.

Las ciudades mexicanas que más se presumirían son Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Acapulco, Monterrey, Morelia, Cancún, Oaxaca, Mérida, Guanajuato y Puebla.

Sí de beber se trata, el tequila es por mucho el orgullo mexicano, seguido de la cerveza, el mezcal y el pulque. Benito Juárez, es hoy el personaje histórico que provoca más orgullo, seguido de Miguel Hidalgo, Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Las comidas

Sobre el modo de comer, hay quien dice que el desayuno es el alimento más importante del día y parece que esa opinión prevalece entre los mexicanos.

Comer a la mitad del día se realiza fuera del hogar. A mayor edad y a menos escolaridad e ingreso, se alimentan los ciudadanos dentro de su hogar.

Cuando un mexicano tiene que comer fuera de casa, su primer pensamiento es alimentarse de tacos, tortas, comida corrida o fruta, en ese orden.

El sabor y el aroma son los que más toma el ciudadano en cuenta en los alimentos que consume. En una semana normal, el mexicano consume en 5.6 días en promedio agua natural; 3.8 días refrescos; 3.6 verduras; 3.3 cereales y 3.1 días jugos.

Para el ciudadano, la comida chatarra está caracterizada por las papas fritas ya que espontáneamente fue respuesta mayoritaria y los refrescos.

Los deportes

La afición a un deporte tiene muchos componentes, por ejemplo la tradición, la presencia de ese deporte en los medios o la existencia de ídolos o héroes deportivos.

Antes de la pandemia, en México había cinco deportes de interés: futbol, box, béisbol, basquetbol y futbol americano.

El box ha escalado y es el segundo, solo superado por el futbol soccer. El basquetbol tuvo su mejor posicionamiento en 2007 pero cayó 15 puntos en 2011.

Respecto al béisbol, la afición aumenta con la edad. El futbol es el deporte que despierta más interés con la atención de 6 de cada 10 aficionados, pero en los hombres llega al 65 por ciento.

La zona urbana es más aficionada al futbol, box, basquetbol, golf y futbol americano, en cambio el béisbol gusta más en la zona rural.

Ver para creer. El mexicano sigue igual en plena pandemia y con ciertas libertades como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Habrá que hacer otra encuesta actualizada cuando termine la pandemia, para saber las opiniones de los mexicanos.

En fin, como dice la copla española:

A que me lo digas vengo:

si ha de ser o no ha de ser;

si ha de ser, que sea luego

y si no ha de ser, también.

