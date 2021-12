Sortean casa y lotes en Playa Espíritu, conoce a los ganadores

-Publicidad-

La Lotería Nacional realizó el Gran Sorteo Especial de una casa en Playa Espíritu con valor de más de 28 millones de pesos, así como hasta 200 lotes y tres premios de cinco millones de pesos. Aquí puedes checar la lista de los ganadores.

El Gran Sorteo Especial contó con un total de 20 mil premios en especie y efectivo, con valor total de 297 millones 866 mil 198 pesos, además de la Casa con frente al mar, y los lotes turísticos en la misma playa. La directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón, afirmó que las utilidades serán destinadas a la construcción de la presa Santa María.

Tanto la casa como los 200 lotes en Playa Espíritu, Sinaloa forman parte de un desarrollo turístico fallido que inició como un ambicioso proyecto a finales del sexenio de Felipe Calderón, pero quedó inconcluso.

Su rifa es parte de la apuesta para convertir 2.300 hectáreas frente al Pacífico en un desarrollo de la talla de Cancún o Los Cabos.

En este sentido en representación del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el gerente de Diseño de Planes, Pedro Huerta Illescas señaló que se redefinirá Playa Espíritu como un destino ecoturístico, en armonía con sus atractivos naturales y en beneficio de los sinaloenses.

En cualquier caso, el premio mayor fue para el boleto No. 1 211 497 que se vendió en la Ciudad de México; y los ganadores del segundo, tercero y cuarto premio en efectivo de cinco millones de pesos, respectivamente son: No. 1 307 767, No. 1 793 790 y el cuarto premio en efectivo, de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 0 369 473.

Los ganadores de los 200 lotes rústicos con vocación turística sin servicios, frente al mar, en Playa Espíritu, Sinaloa, con valor de un millón 244 mil 805 pesos, junto a los ganadores de los premios y reintegros, puedes conocerlos dando click aquí.

