El Congreso local buscar establecer que en 60 días se decida si un menor de edad que se encuentre en el DIF está listo para ser adoptado, así como que en un plazo de 45 días, se informe si una pareja es apta para este vínculo de parentesco, pues en la ley de Puebla no hay un tiempo establecido.

Así lo señaló en entrevista, la diputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien señaló que la iniciativa ya se tiene en la comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, con lo que igual se pretende homologar la legislación local con la federal.

Explicó que se plantean haber reformas a los artículos 1, 3, 6, 20, 24, 30, 30 Bis al 30 Bis 15, así como el 31, 32, 107 y 112 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aunque por los tiempos sería hasta el siguiente año cuando se concrete

Explicó que contestó con esto se pretende que cuando un niño se encuentre en una casa de asistencia como la del DIF, la Procuraduría del Menor del organismo debe determinar, en 60 días naturales, si puede irse con un familiar en caso de que lo tenga o, en su caso, si está listo para ser adoptado.

Mientras que la familias que pretendan adoptar, una vez que entregaron sus requisitos, tengan 45 días naturales para recibir una respuesta en las que les digan si son aptos o no para el proceso y, de ser así, recibir el certificado de idoneidad.

Dijo que estás modificaciones igual establecen prohibir prácticas como que no sea una adopción con fines ilícitos, no haya matrimonio entre ambas partes, no se pida el certificado de fertilidad, entre otras para dar certeza a todo el proceso.

Será un proceso más ágil, afirma

Agregó que igual con esto se busca garantizar que los infantes que puedan tener de manera pronta una familia, pues la idea es reducir las cifras, aunque no mencionó cuáles son.

“Lo que va lograr es que haya términos para la adopción en Puebla, porque no los hay, así como una armonización con la ley general, todo esto con el donde salvaguardar los derechos de los niños, niños y adolescentes y que se conserve en interés superior de la niñez”, asentó.

Rodríguez Della Vecchia manifestó que debido a que quede a poco tiempo en el actual periodo ordinario, no se podrá aprobar, pero confió en que sea en el siguiente, que inicia en enero, se pueda concretar sin contratiempo, pues es para garantizar los derechos de este sector.

