El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla realizó una emotiva ceremonia para entregar la Condecoración Miguel Hidalgo Grado Banda a 41 trabajadoras y trabajadores por méritos distinguidos en la atención durante la pandemia de Covid-19.

La Condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorga el Estado Mexicano a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos.

El galardón se otorgó a personal médico, de enfermería, inhaloterapeutas, servicios generales, técnicos radiólogos, terapeutas físicos, técnicas de atención al derechohabiente, operadores de mantenimiento de las Unidades Médico Hospitalarias de los tres niveles de atención médica del Régimen Ordinario. Así como al personal de diferentes categorías y promotores de Acción Comunitaria Rural del régimen Ordinario e IMSS-Bienestar.

Asimismo, el IMSS Puebla dio reconocimiento 45 médicos y médicas destacados a la actuación de calidad de médicos, estomatólogos, cirujanos maxilofaciales de base y personal de confianza en 2020.

En su intervención, María Aurora Treviño García, titular del IMSS en Puebla, expresó su reconocimiento a las condecoradas y los condecorados por poner todo su empeño y esfuerzo en esta emergencia sanitaria que vino a cambiar la vida a todos.

Como lo menciona el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, a las y los condecorados, “es una distinción a la labor que realizaron en un momento crítico para el país, que hoy permite decirle al pueblo de México que el personal estuvo a la altura de las circunstancias y a nadie se le cerraron las puertas”.

En representación del director general del IMSS, dio su mensaje el licenciado Michael Padilla Sánchez, secretario del Jurado para la Condecoración Miguel Hidalgo de este instituto, donde destacó que en el Instituto tenías más de 40 años en no otorgar este tipo de galardones Grado Collar y Banda, a personal que realiza actos heroicos, que se extendió a todas las categorías ya que todos son importantes.

Los galardonados a Grado Banda son:

José Jaime Ruíz Hernández, Promotor de Acción Comunitaria Rural;

Julissa Trujillo Ramos, Médico no familiar;

Yaneth Ibáñez Tobón, Auxiliar de Enfermería;

Moisés Colio Ortiz, Auxiliar de Servicios Generales;

María Celia González Hernández, Enfermera General;

Karina Cortés Ramos, Auxiliar de Servicios Generales;

Erika Vargas Menez; Auxiliar de Enfermería;

Cristhyan Alexandro Camacho Diego, Auxiliar de Enfermería;

Ana Karina López Saldivar, Auxiliar de Enfermería;

Dámaso Bautista De la Cruz, Médico no familiar;

Ma. Delos Ángeles Zacarías Acosta, Auxiliar de Enfermería;

Fernando García Plata, Promotor de Acción Comunitaria Rural;

Teresa Bravo Remigio, Enfermera General;

Ariadna Jaqueline Vázquez Ferreira, Enfermera General;

Aida Gabriela Gómez González, Enfermera General;

Miguel Ángel Campos Morales, Operador de mantenimiento HR;

Teresa Rosas Pérez, Inhaloterapeuta;

Jessica Paola Munive Cid de León, Inhaloterapeuta;

Teresa Cadena Soriano, Enfermera General;

Ana Berenice Olayo Sánchez, Terapeuta Físico;

Guillermina Aguilar Garzón; TAOD

Dulce Angélica Mendieta Durán, Médico Residente;

Kevin Morán Francia, Médico Residente;

Alicia Carolina Ahuja Casarin, Médico Residente;

Blanca Nelly Rodríguez Aguilar; Servicios Generales;

Margarita López Siete; Terapeuta Físico;

Irene Gazga Barragan, Servicios Generales;

Araceli Romero Vivaldo; Enfermera Especialista;

María del Rosario García Ramos, Enfermera Especialista;

José Aarón Bello Eloisa, Enfermero Especialista;

Jessica Guadalupe Cabrera Hernández, Enfermera General;

Gabriela Ruiz Ramírez, Enfermero Especialista;

Claudia Carreón Bautista, Médico no familiar;

Macbeth Huerta Carmona, Terapista Ocupacional;

María de los Ángeles Sanbrano Valencia, Auxiliar de Enfermería;

Verónica Magdalena Guerrero Ortiz, TAOD;

Marcolino Hernández Chárrez, Técnico Radiólogo;

Gabriela Martínez Serrano, TAOD;

Hugo Hernández Manzano, Servicios Generales;

María Elena López Ortiz, Enfermera Jefe de Piso y

Hugo Nochebuena Sánchez, Enfermero Jefe de Piso

