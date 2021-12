-Publicidad-

Como la Ley de Personas con Discapacidad tiene lagunas, este sector carece de inclusión y accesibilidad laboral adecuada en Puebla, por lo que el Congreso local tendrá reuniones con este sector para incluir sus propuestas en una iniciativa para reformarla.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, la diputada Guadalupe Yamak Taja, presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Legislativo poblano, quien señaló que debido a que queda poco tiempo en este año, el documento se presentará en 2022.

Dijo que las mesas de trabajo serán con los diferentes grupos de personas con discapacidad que hay en el estado, pues no es sólo uno, sino varios, lo cual igual es parte del plan que se presentó para desarrollar dentro de la actual Legislatura.

“Es importante antes de que subas una iniciativa, conocer a detalle todas las necesidades de los diferentes tipos de discapacidad, cada semana tenemos mesas de trabajo y estamos preparando lo que va ser la iniciativa de la ley, arreglándole las lagunas que tiene”, asentó.

Accesibilidad laboral

Detalló que entre las necesidades que le han expuesto las personas son que se requiere que haya mejores políticas públicas y acciones por parte de las autoridades, así como que hay algunos faltantes dentro de la ley como accesibilidad e inclusión, principalmente laboral.

La legisladora morenista comentó que con esto igual se busca que los ayuntamientos, a través de un convenio con el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla (Indep), tengan en su nóminas a personas que están dentro de este sector vulnerable.

“Estamos trabajando con el Indep, el área jurídica, con la organización Red Puebla y diferentes líderes de este sector que no tiene que ver ni con política ni gobierno, este año no va dar tiempo, si nos enfocamos en querer hacer algo que no sea una realidad, pues no va tener éxito, entonces lo tenemos que hacer bien”, dijo Yamak Taja.

Apenas el sábado pasado, más de 100 personas con discapacidad realizaron la primera marcha de dicho sector en Puebla, donde exigieron ser reconocidos por la sociedad, así como mayor inclusión laboral y educativa y una infraestructura apta para la libre movilidad.

R: DJ

