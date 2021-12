Manchester United presenta a su nuevo DT, Ralf Rangnick

-Publicidad-

El alemán Ralf Rangnick, después de que recibiera su permiso laboral por parte del gobierno británico, fue confirmado por el Manchester United como su nuevo director técnico que se estará haciendo cargo en los banquillos del primer equipo del club,

Este viernes 3 de diciembre, el Manchester United anunció a través de sus cuentas en redes sociales que Ralf Rangnick estará tomando las riendas del conjunto rojo como el nuevo estratega, firmando su contrato por el resto de la temporada 2021-22.

-Publicidad-

Cabe recordar que los “Red Devils” se encontraban sin entrenador de plaza desde el 21 de noviembre, fecha en la que oficializaron la destitución de su anterior director técnico, Ole Gunnar Solskjær. No obstante, en lo que se realizaban las negociaciones y se concretaban los trámites del nuevo estratega, el exjugador del club, Miachel Carrick tomó provisionalmente la dirección técnica.

En cuanto a Rangnick, ha fungido como entrenador en diversas escuadras de la Bundesliga, destacándo su paso en el Schalke 04, con quien ganó una copa de Alemania, una copa de la liga y una supercopa de Alemania. De igual forma se le recuerda con el RasenBallsport (RB) Leipzig, escuadra a la que ayudó a hacerse de la importancia con la que cuenta hoy, ascendiendo al equipo a la Bundesliga en la temporada 2015-16, y colocándolo en el tercer puesto de la máxima división alemana en la 2018-19

Ahora, tras desempeñarse en el papel de directivo en equipos como Red Bull Salzburg de Austria, en el mismo RB Leipzig y posteriormente en el Lokomotiv Moscú de Rusia, Rangnick, estará viendo con el “United” su primera experiencia en la dirección técnica fuera de Alemania.

De momento, el Manchester United, si bien ya consiguió su pase a los octavos de final de la Champions League como primero del grupo “F» a falta de una jornada, también se encuentra tras 14 fechas en el 7° lugar de la Premier League con 21 puntos, a 12 unidades del líder que es el Chelsea y fuera de los puestos a competiciones continentales, por lo que es el campeonato local donde Rangnick tendrá la misión de remontar.

Matchweek 14, you were quite something 🔥 pic.twitter.com/snwl2wEers

— Premier League (@premierleague) December 2, 2021