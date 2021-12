Antorcha lleva teatro a lugares recónditos: participante

-Publicidad-

“El Movimiento Antorchista siempre nos da el apoyo para poder llevar nuestro teatro a los lugares más recónditos del país, con la gente que nunca en su vida ha podido ir a ver una obra de teatro, esa es la motivación”, declaró Lyari Campos, participante de la próxima edición de la Muestra Nacional de Teatro, organizada por Antorcha.

“La muestra nacional es ahora posible gracias al trabajo teatral que en un principio encabezó el maestro Víctor Puebla, que juntó y preparó a un grupo de jóvenes que en la actualidad son los pioneros del teatro antorchista y que, respaldados por la organización, han mantenido viva la muestra a pesar de la pandemia. Gracias al acercamiento que he tenido con el teatro, a pesar de no haber conocido al maestro Víctor, quiero decir que el desarrollo que se ha ganado para que las obras lleguen a muchas personas, aún con la pandemia, también es gracias a él”, dijo.

Relató que, pese a que no se dedica plenamente al ejercicio del teatro, sí ha participado en distintos encuentros teatrales. “El año pasado estuve en la 20° edición de la muestra de manera virtual con la compañía estatal “Juan Manuel Celis Ponce en “Sacco y Vanzetti” de Mauricio Kartun, mi papel era de una falsa testigo: Mary Splain”

“En esta ocasión, porque como ya dije, no me dedico al teatro de lleno, aprendí bastante sobre otras formas de actuación. En la obra que presentaremos me tocó hacer 4 diferentes personajes, fue muy complicado para mí separar uno del otro y hacer ver que era otra persona y no yo, porque así es el teatro, al momento de actuar debes dejar de ser tú para meterte en el cuerpo de quien te toca en el reparto”, relató.

Por otra parte, mencionó que desde su perspectiva el teatro en el tesado y el país es muy pobre, pues no cuenta con accesibilidad de su goce para todo aquel que tenga la intención de hacerlo.

“Desde que la 4T gobierna México se han visto cada vez más recortes al presupuesto destinado a la cultura. Además de que quienes se encuentran al frente de este ámbito son personas que no tienen interés por que el arte y la cultura se difunda en el país”, dijo.

