WTA corta relación con China por caso Peng Shuai

-Publicidad-

La más grande institución de tenis profesional femenil, la Women’s Tennis Association (WTA), anunció que el país asiático de China ha quedado suspendido ante el organismo por las irregularidades por el caso de Peng Shuai, tenista desaparecida.

El pasado 2 de noviembre, la tenista china que fue ganadora de dos Grand Slams y que perteneció a la pareja femenil de tenis número 1 del ranking mundial denunció haber sido víctima de agresiones sexuales por parte Zhang Gaoli, ex vicepresidente de China y un al alto dirigente del Partido Comunista Chino.

Tras este hecho, actividades irregulares empezaron a darse en la vida de la tenista, pues desde ese momento, la deportista perdió todo contacto con el medio público, a lo que se especuló podría haber sido desaparecida, iniciando sus compañeros de profesión un movimiento que llevaba por nombre #WhereIsPengShuai; por su lado, la WTA amenazó que de no verse el apoyo del gobierno chino en la resolución de este caso estaría cortando relaciones con “El gigante asiático”.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021