Quizá ya escuchaste el término PREP, o puede ser la primara vez, pero seguro sabes del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Por eso, hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, te hablaremos de este tratamiento que previene la transmisión y dónde se consigue en México.

¿Qué es PrEP?

PrEP (Profilaxis Pre Exposición) es una estrategia de prevención del VIH, y está en proceso de ser un servicio de salud pública en México.

Consiste en tomar a diario y de forma programada una pastilla (Emtricitabina/Tenofovir) que genera una protección en el organismo, lo que disminuye las probabilidades de contraer VIH.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que previene el VIH en más del 94 por ciento cuando se toma según las indicaciones.

Cabe mencionar que PrEP no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y es un método de adición, no de sustitución a otros mecanismo de proteccción.

Además, debe estar acompañado de seguimiento médico y apoyo psicológico, por lo que no es recomendable tomarlo solo.

Para quienes

Por el momento, se le da prioridad a un grupo específico de personas para tomar las pastillas, dichas personas son:

Hombres que tienen sexo con hombres

Mujeres transgénero

Trabajadoras o trabajadores sexuales.

Personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón.

y uso irregular del condón. Personas que practiquen el intercambio de parejas sexuales en fiestas , consuman sustancias o alcohol antes o durante del sexo .

, . Personas que han tenido o tienen alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), particularmente si son recurrentes .

(ITS), particularmente si . Personas cuya pareja tiene VIH, incluso si esta se encuentra en tratamiento

Donde y como acceder al PrEP

En México, PrEP se ha ofrecido desde agosto de 2018 en el proyecto ImPrEP México, siendo implementado en la Clínica Especializada Condesa y Fundación México Vivo en Ciudad de México, Checcos en Guadalajara y Setac en Puerto Vallarta.

Así pues el protocolo solo se lleva a cabo en dichas instituciones, por el momento no se han incluido más ciudades, pero recuerda que se está buscando que se convierta en un servicio de salud pública y esté disponible para todos, por lo que podría llegar a más centros.

Ahora bien si aplicas para el tratamiento debes iniciar llenando un formulario de contacto en línea, al que puedes acceder aquí, en él deberás poner no solo tus datos de contacto si no aclarar si padeces alguna infección renal hepática, y el porqué deseas iniciar el tratamiento.

Desde diciembre de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa la primera etapa de su propio Protocolo PrEP, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Para acceder a la Profilaxis Pre exposición del VIH en el IMSS, es necesario registrarse por correo a enlace.prep@imss.gob.mx. El usuario será contactado por el equipo del IMSS bajo el marco de la confidencialidad y se gestionará la cita en la unidad médica de forma directa donde médicos internistas e infectólogos evaluarán a la persona y determinarán si es candidato o no a esta profilaxis.

Qué incluye

Como dijimos, el tratamiento es completamente gratis, en el que se otorga un paquete de servicios que incluye consejería, atención médica, pruebas de VIH y otras ITS y evidentemente la dispensa de PrEP, de igual forma, después de un mes de la primera visita se debe iniciar el seguimiento necesario, después de esto el seguimiento se daría cada tres meses..

Para terminar, nos gustaría que tomaras en cuenta los siguientes puntos

Por ahora no es para todos

Es una alternativa más

Aún debes usar condón

Su eficacia depende de tu constancia

No interviene en tratamientos hormonales

Si olvida tomar la pastilla por más de 4 días la protección se anula

No necesitas dejar de tomar el alcohol

Puedes suspender el tratamiento en cualquier momento, todo depende pero considera tros métodos de prevención

Si tienes alguna duda puedes visitar el sitio oficial, y si de hecho quieres hacer una consulta más específica puedes hacerla aquí, esperamos sea de ayuda y que compartas la información, pues puede resultar de ayuda a alguien.

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda