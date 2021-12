Prohíben a afición LGBT muestras de afecto en Qatar 2022

-Publicidad-

El presidente del comité organizador del Mundial de Qatar 2022, Nasser Al-Khater, declaró que aunque los seguidores LGBT del fútbol podrán viajar al país y asistir a los partidos, no podrán realizar demostraciones de afecto.

En una entrevista para CNN, el líder qatarí respondió a diferentes preguntas sobre los derechos humanos en el país. «Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán, así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea», dijo.

Nasser Al-Khater recalcó que todos los asistentes al Mundial de 2022 estarán seguros, independientemente de su cultura u orientación sexual, ya que «vendrán a Qatar como aficionados y asistentes a un torneo de futbol y podrán hacer lo que haría cualquier otro ser humano».

-Publicidad-

Se le cuestionó sobre la presencia del futbolista australiano Josh Cavallo, quien fue el primer jugador en activo en declararse homosexual, y que ha dicho tener «miedo» de ir a Qatar, a lo que Al-Kater respondió que «le damos la bienvenida y le invitamos a que venga a conocer el país antes del Mundial. Nadie se siente amenazado aquí, creo que esta percepción de peligro se debe a las múltiples acusaciones y noticias que dan un panorama negativo al país«.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”

Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe

— CNN Football (@CNNFC) November 30, 2021