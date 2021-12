-Publicidad-

El joven jugador de fútbol americano, Otis Anderson Jr, ex de Los Angeles Rams fue declarado muerto por asesinato en medio de un tiroteo tras un altercado familiar con su padre mientras se encontraba en su casa en Florida, Estados Unidos.

Durante la noche del 29 de noviembre, el corredor Otis Anderson Jr, fue internado de emergencia en el hospital, según los reportes debido a los impactos de bala que recibió en un tiroteo desarrollado en su ciudad natañ de Jacksonville, Florida, hecho que le provocó la muerte horas más tarde.

De acuerdo con los testigos, este tiroteo habría sido perpetuo por el padre del jugador, Otis Lee Anderson Sr, luego de que ambos entraran en una discusión familiar ya que supuestamente la mascota de la familia lo habría mordido, a lo que Lee Anderson sacó un arma de fuego impactando en el pecho y hombro de su hijo, así como una bala más en contra de la madre del jugador, Denise Anderson, quien únicamente salió lesionada, razón por la que al día siguiente, el martes 30, la policía lo puso bajo su custodia.



Anderson Jr, que sólo tenía 23 años, formó parte entre el 2017 y el 2020 de las ligas colegiales de fútbol americano, jugando para la Universidad Central de Florida donde obtuvo destacadas actuaciones que llamaron la atención de los equipos de la National Football League (NFL).

Es así que para el 1 septiembre de este 2021 vio su traspaso al máximo circuito del fútbol americano profesional, cuando el equipo de Los Angeles Rams lo integró a sus filas. Sin embargo, tras unirse únicamente a las escuadras de práctica, el 20 de septiembre fue liberado de su contrato.

No obstante, al enterarse de lo ocurrido los Rams, como su primer y único equipo de la NFL, difundieron la noticia de la muerte de Otis Anderson Jr, a través de sus cuentas en redes sociales, donde además externaron sus condolencias para la familia.

The Rams are saddened by the tragic and sudden loss of Otis Anderson Jr. Our sincere condolences are with his family during this very difficult time.

Rest In Peace, Otis. 🙏 pic.twitter.com/riYTep6VLw

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 30, 2021