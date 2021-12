-Publicidad-

El futbolista sensación de 18 años del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores, recibió una convocatoria por parte de la selección mexicana mayor, como parte del encuentro amistoso que tiene se tiene programado contra Chile para este fin de año.

A través de la cuentas en redes sociales de la Academia del Arsenal, el club londinense reveló este 30 de noviembre que su futbolista mexicano había recibido el visto bueno por parte de la institución para que formara parte de su primera convocatoria para representar al equipo mayor del “Tri” el próximo miércoles 8 de diciembre, en el juego amistoso que se desarrollará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, en contra del representativo chileno.

