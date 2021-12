Excesivo uso del diminutivo en México

-Publicidad-

*El mexicano lo habla, lo utiliza y es proveniente del náhuatl

Los mexicanos utilizan los diminutivos en toda ocasión que pueden hablar. Desde el ahorita, la casita, los frijolitos, mamita, papito, apenitas, hijito, bueno hasta Diosito y los santitos, sin olvidar a la virgencita, la Lupita.

Un estudioso que da luz sobre el asunto, es el jalisciense José Ignacio Dávila Garibi. Realizó un estudio titulado Posible Influencia del Náhuatl en el Uso y Abuso del Diminutivo en el Español de México, publicado por la Revista de Historia de la UNAM en 1959.

Las siguientes son sus principales consideraciones:

-Publicidad-

-Entre las diferencias que se advierten en el español de México y el que se habla en España es el notorio uso y el abuso del diminutivo en las mayoría de conversaciones.

-Los mexicanos son conocidos mundialmente por la amabilidad al hablar, que puede parecer derivado del sometimiento colonial, pero es por el intercambio cultural en los primeros años de la Nueva España. La mayoría de los evangelizadores y educadores eran bilingües.

-Es una herencia del náhuatl que no implica falta de respeto, son formas que reflejan veneración, cariño y familiaridad.

- Publicidad -

-Es común escuchar casi de forma abusiva los diminutivos, incluso cuando no corresponden con la realidad física del objeto de referencia.

-El uso es por la influencia del náhuatl donde profusamente se utiliza el diminutivo y que lo hablaron los conquistadores españoles para comunicarse con los indios.

-El náhuatl es una lengua donde el uso del diminutivo tiene una vital importancia con distintas formas y sentidos. Generalmente a las palabras se les agregaba un sufijo que cambiaba la significación, a la vez que volvía la voz un diminutivo.

-Publicidad-

-Y qué decir de nombres y apellidos, incluyendo a los políticos. El abuso llega hasta los adverbios, que por su naturaleza deben ser invariables y se hace extensivo a algunos giros, modos o locuciones adverbiales tan abundantes en el lenguaje popular de México. Sirvan de ejemplo adiosito, por favorcito, apenitas, etc.

-Las canciones no escapan al uso del diminutivo, sobre todo rancheras y boleros. Estatuas, barrios, colonias, monumentos e incluso se utilizan en la religión. Las palabras extranjeras también son adaptadas al diminutivo. Hay muchos ejemplos.

-En el español actual se utilizan los diminutivos en contexto de familiaridad, pero en el náhuatl existen palabras usadas con esta forma, como los vocablos etzintli, frijolitos; mimizton, gatito; tepitzin, tantito, y muchos otros.

-Mientras que en castellano el diminutivo del venado es venadito, venadico y venadillo, en náhuatl imprimiéndole al vocablo diversos matices de significación es mazacónetl, mazatepito, mamázatl, mazátzin, mazatzintli, mazáton y mazatontli.

-Seguramente el hábito de emplear tantos y tan variados diminutivos de uso corriente entre los aztecas, oídos por los criollos y en repetidas ocasiones usados por estos últimos en virtud de bilingüismo que imperó en parte de la Nueva España a raíz de la conquista, fue un factor importante en la formación del español de México.

-Los hijos de los españoles avecindados en México, aprendían el idioma de Castilla en labios de sus padres y familiares, lo hablaban con parientes y amigos criollos, pero al mismo tiempo aprendían el náhuatl cuando sus niñeras y criados se comunicaban con ellos.

En síntesis, los diminutivos en México tienen un valor especial, provienen del náhuatl y se utilizan por el cariño, amor o respeto que expresan.

José Ignacio Dávila Garibi fue abogado, historiador, investigador, catedrático y académico; era experto en historia eclesiástica, biografías de conquistadores españoles, la historia y lenguas de los pueblos originarios y la genealogía. Nació en Guadalajara, Jalisco el 22 de junio de 1888 y falleció el 11 de enero de 1981.

En fin, como dice el poema Pajarillo:

Piltototsin

Piltototsin, ¿kenke tikuika? Na nikuika pampa niyolpaki, na nikuika pampa nochipa tlanes iuan ta, ¿kenke axtikuika? Piltototsin, ¿kenke tikuika? Na nikuika pampa niyoltok, na nikuika pampa amo nikokojtok, uan ta, ¿kenke ax tikuika? Piltototsin, ¿kenke tikuika? Na nikuika pampa nitlayejyekmati, na nikuika pampa onkaj tonati uan ta, ¿kenke axtikuika?

Pajarillo

Pajarillo, ¿por qué cantas? Yo canto porque estoy alegre, yo canto porque siempre amanece y tú, ¿Por qué no cantas? Pajarillo, ¿Por qué cantas? Yo canto porque tengo vida, yo canto porque no estoy herido y tú, ¿Por qué no cantas? Pajarillo, ¿Por qué cantas? Yo canto porque veo cosas hermosas, yo canto porque hay sol, y tú, ¿por qué no cantas?

raultorress@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!