El nuevo sindicalismo

Sindicalismo: es el conjunto de trabajadores que desempeñan actividades similares para defender sus intereses.

A partí del siglo XII los trabajadores de oficios en común se organizaron, que partían del aprendiz, ascendían a oficial y concluían en maestro, el peldaño superior en los países de Francia, Italia y España, lo que hoy en la actualidad es el escalafón, que para subir de categoría puede ser mediante examen de conocimientos y antigüedad.

En la Revolución Francesa, se proclamó la consigna de «libertad, igualdad y fraternidad», que es un principio dentro del sindicalismo. En la Revolución Industrial, cuando surge la creación de fábricas, hay un exceso de mano de obra y se da la oferta y la demanda, que hoy es un símbolo del capital.

Las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron fundamentales para los derechos laborales en México, ya que parte de lo que se peleaba era erradicar el trabajo de 13 horas diarias, así como los salarios raquíticos y parte de esto deriva en la Constitución de 1917 en el artículo 123 de la ley Federal de Trabajo, que dice toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Asimismo, los sindicatos y centrales obreras, en los años de 1930 1940, dan inicio a una alianza con los gobiernos en turno, lo que parte de su resultado, es el voto corporativo, que a la fecha se sigue dando en algunos gremios y por lo mismo los beneficios son en su gran parte, para el dirigente, quedando a un lado sus agremiados.

Con la llegada del modelo neoliberal, la sociedad se vuelve individualista, dejando de ser solidaria y el sindicalismo no es ajeno, sufre de las garras de este modelo, apareciendo una apatía en el gremio, falta de interés a la problemática interna, sin conocimiento en sus Contratos Colectivos de Trabajo, etc. Lo mismo obstaculiza al proyecto activo, que se tiene como principio de defender sus intereses, el bien de los trabajadores, esto mismo es aprovechado, por los patrones, empresas así como algunos dirigentes sindicales, por nombrar algunos, Fidel Velazquez, que murió siendo dirigente sindical de la CTM, la Maestra Elba Esther Gordillo, ex dirigente del magisterio, el más poderoso de todo el país, acusada y encarcelada por corrupción.

Con los nuevos esquemas de producción, tiempos y movimientos, calidad y productividad, etc., para conseguir mejores resultados, los cúales no son malos, pero si deberían ser cruzados con las características de los trabajadores, ya que cada uno de estos tiene perfiles diferentes y aprovechando sus cualidades, se tendría mejores resultados.

Hoy en día se tiene una apatía sindical en la mayoría de los gremios, derivado de la falta de confianza hacia sus dirigentes, por las malas desiciónes de estos y en su mayoría nunca son consultadas con la base.

La disidencia que existe en los gremios, en su mayoría sufren represión que va desde limitarlos en sus derechos sindicales hasta la rescisión de contrato, por lo mismo cuando se denuncian irregularidades por parte de la dirigencia, éstas no tienen eco, derivado de lo anterior, se ve que los CCT, cada vez son más pequeños, derivado de que la administración argumenta, que hay mayor competencia, que la sistematización está acabando con los puestos de trabajo, etc. Las prestaciones que se tenían (jubilación), hoy ya no son viables por las características de estos tiempos.

Parte de la solución, es que los patrones es que estén conscientes de que necesitan al trabajador para salí adelante y que estos mismos tengan las condiciones para sacar adelante los trabajos, así como la sensibilidad de las empresas, de que están tratando con humanos, no con máquinas.

Si bien es cierto que hoy se da un cambio, donde los trabajadores, pueden elegir a su representante por el voto directo y secreto, y el que tienen que conocer su CCT, es un avance, ya que ante la falta de garantías y las viejas prácticas que se siguen dando en su mayoría, es el inicio de un verdadero sindicalismo.

Marco Antonio Mazatle Rojas.

