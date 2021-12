-Publicidad-

Augusta Díaz de Rivera Hernández, virtual dirigente del PAN, afirmó que la denuncia que presentó Jesús Giles Carmona, tras “encontrar” un paquete electoral de la elección interna que se había extraviado, no afecta los resultados, pues es parte de los 30 que supuestamente estaban perdidos.

Lo anterior, luego de que Giles Carmona, quien actualmente es presidente estatal temporal del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que la semana pasada llegó una de las urnas que se usaron durante la jornada del 14 de noviembre.

Por ello, el panista dijo que pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) la indagatoria correspondiente, por lo que estarán en disposición del organismo autónomo hasta que concluyan las investigaciones por estos hechos.

Al respecto, en entrevista con Ángulo 7, Díaz de Rivera Hernández manifestó que “es lo mínimo” que se debe esperar de Giles Carmona, aunque recordó que la investigación ya había sido iniciada por la Comisión Organizadora Electoral a presión del Comité Ejecutivo Nacional y luego de que se reportó el extravío de los paquetes

“Yo igualmente estoy esperando que haya resultados por parte de la justicia porque se trata de un robo en el día de la elección. El proceso es diferente, la denuncia está que corre su propia suerte y por lo que esperamos que haya responsables de este hecho, que las personas responsables sean castigadas”, asentó,

Sostuvo que los resultados a favor de ella son inobjetables porque, aunque se hayan perdido los 30 paquetes, tuvieron un acta de escrutinio y cómputo firmada por los representantes de las dos planillas con el número de votos y de las candidatas por las que hicieron.

Los militantes deben saber qué pasó

Sin embargo, afirmó que todos los militantes deben saber qué fue lo que pasó el día de la jornada electoral, y porqué motivo los paquetes no llegaron a su destino, por lo que no se puede quedar impune, aunque descartó que estos hechos muestren que se está inclinando a favor de su contrincante Genoveva Huerta Villegas.

“Esto no afecta la validez de la elección, ya no se puede cambiar el resultado para nada, pero sí debe seguir su curso la investigación, no hemos sido requeridos, nosotros no organizamos el proceso, yo solo fui candidata y eso ya le compete a la Comisión Electoral a quien se le perdió y que respondan”, expresó.

Es necesario mencionar que Huerta Villegas impugnó ante la Comisión de Justicia la elección interna donde ganó Díaz de Rivera Hernández, esto al argumentar que hubo diversas irregularidades el día de la elección, además de que acusó injerencia del ayuntamiento de Puebla y del gobierno estatal.

#GameOver @Augustadrh ganadora de la elección por la dirigencia del #PAN en #Puebla, reitera a @JesusGilesC, aún dirigente, que aparezcan o no los paquetes de la elección interna, eso no cambiará el resultado porque están las actas firmadas por ambos equipos de las contendientes pic.twitter.com/xRWRGX4yzq — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 1, 2021

