La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local aprobó la Ley de Ingresos del estado 2022 por un monto de 104 mil 94.4 millones de pesos; proyecto en el que se homólogo el cobro de permisos a ERT y taxis tradicionales a 2 mil 735 pesos por unidad.

Esto, durante la sesión de dicha comisión donde el presidente de la misma, Jorge Estefan Chidiac, manifestó que fue aprobada por los diputados, ya que no genera gravámenes nuevos, cargas fiscales adicionales para la población y los ajustes inflacionarios fueron del 5.5 por ciento, por abajo del nacional que es mayor al 7 por ciento.

Sostuvo que en términos generales “está bien” aunque hizo énfasis en que, no porque se haya avalado este monto, a iniciativa del gobierno del estado, quiere decir que es el que se va a conservar.

Esto, porque explicó que se calculó conforme a los criterios que la Federación, a través del Congreso de la Unión, estableció en la Ley de Ingresos, en la que se instauró una serie de parámetros, como es crecimiento económico, precio del petróleo, tipo de cambio en inflación.

“Esto muy probablemente no se va a cumplir, y que seguramente hagan que esta ley se incumpla en cuánto no llegar al monto sobre todo lo que son participaciones y por ello es que deben ser cautelosos los municipios y gobierno del estado para que no se diga dentro de un año que fue error o falla del Congreso”, asentó.

Hay piso parejo, afirma Chidiac

Respecto a las modificaciones que hubo, comentó que el proyecto original establecía cobrar 3 mil 235 pesos por permisos para la operación de las unidades de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como los Uber o Cabify, pues los taxistas tradicionales se quejaban de que pagaban menos.

Sin embargo, dijo que ahora que haya piso parejo se acordó que todos paguen lo mismo pues se había aumentado para aplicaciones de servicio ejecutivo y, bajado a los taxis, por ello es que ahora todos pagarán 2 mil 735 pesos para que no haya favoritismos.

De igual forma, comentó que en la ley se tenía que el servicio de transporte mercantil privado, al inscribirse pagaba el derecho hasta tres veces, por lo que ahora solo será por vehículo que registre como parte de la plataforma.

En ese tenor, por el ramo 28 se proyectaron de 44 mil 562.9 millones de pesos que corresponden a fondos de libre disposición, del ramo 33 40 mil 751.6 millones, así como 10 mil 530 millones, además de 4 mil 782.4 millones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Buscan aprobar cobro de alumbrado en municipios

Por otra parte, Estefan Chidiac manifestó que a partir de la siguiente semana se deberán aprobar las leyes de ingresos de los municipios, en donde junto con el ayuntamiento de Puebla, buscan las vías legales para que se cobre el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Dijo que, además de la capital, San Pedro y San Andrés Cholula, otra comuna más incluyó en sus proyectos este cobro, pues no se trataría de un impuesto sino, de un derecho, por ello es que se analizará y solo en caso de que se encuentra que sea viable se aprobará.

Explicó que en caso de que se apruebe dicha medida podría aplicarse en todos los municipios, pero de lo contario no se permitirá dicho cobro en ninguna de las demarcaciones.

El diputado priista manifestó que será el martes de la siguiente semana cuando se inicie con el análisis de las leyes y en caso de que no terminen, continuarán el miércoles, a fin de que sea el jueves en el pleno cuando se aprueben todas y los ayuntamientos puedan hacer sus presupuestos de egresos.

Es de mencionar que el cobro, al catalogarlo como un impuesto, ya se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que es lo que buscan evitar en este análisis.

