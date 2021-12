-Publicidad-

Desde 1983, cuando se detectó el primer caso de SIDA en Puebla, suman 15 mil 35 personas que han dado positivo al VIH, de las que 8 mil 988, 59 por ciento, siguen vivas gracias a un buen tratamiento, aunque durante las primeras dos décadas, no había tanto avance para el combate de la enfermedad.

En el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora este 1 de diciembre, María Claudia Rivera Luna, responsable estatal del programa de VIH-SIDA en la Secretaría de Salud, en entrevista con Ángulo 7, sostuvo que, en los últimos dos años, la detección de personas con VIH en Puebla bajó entre 15 y 25 por ciento.

Lo anterior, porque de 800 que hubo en 2019 pasó a 602 en 2020 (198 menos) y a 673 (137 menos) este año, lo cual se debe a la pandemia del Covid19, pero igual a los prejuicios que existen, principalmente en hombres.

-Publicidad-

Si bien falta un mes para que acabe el año, no se prevé que se pueda alcanzar la cifra promedio, lo cual es preocupante porque puede haber personas con el virus sin que lo sepan.

Manifestó que “se tiene un pendiente”, pues al menos en los últimos años se ha detectado que las personas no acuden a un centro de salud a hacerse la prueba porque consideran no están en riesgo, aunque igual otras porque prefieren no saber su diagnóstico, lo cual en caso de ser positivo se vería afectado por no recibir un tratamiento a tiempo.

“Es una situación que se vienen observando desde hace algunos años y que ahora con la pandemia se agudiza, porque si de por sí vemos una brecha de diagnóstico o un número de personas que pueden tener el VIH y no lo saben, con esta situación epidemiológica muy posiblemente hay más personas con la infección que piensan que no la tienen”, asentó.

Hombres, los que más se contagian

- Publicidad -

Comentó que los hombres son en su mayoría los que más se contagian, pues pueden ser tres o cuatro casos por uno de mujer, lo cual, de acuerdo con estudios, se debe a que tienen prácticas sexuales sin protección y por ende, más parejas sexuales, mientras que las féminas tienen menos cifras en ambos casos.

La especialista resaltó que, si bien se sabe que el VIH se contrae por tener relaciones sexuales desprotegidas, otras de las formas en que se pueden contagiar es por tener contacto con la sangre de una persona infectada, o a través de la transmisión perinatal, que es cuando una mujer con VIH está embarazada y no recibe tratamiento o al momento de la lactancia.

Dijo que, aunque antes también existía el riesgo de contagiarse por una transfusión de sangre, ahora se hacen pruebas en las unidades de donación, por lo que ahora persiste más la posibilidad de que se transmita por el uso de jeringas y objetos punzocortantes que no son nuevos ni esterilizados, como por ejemplo personas que se inyectan drogas.

-Publicidad-

Rivera Luna comentó que la jurisdicción sanitaria que más casos tiene es la 6 de Puebla capital, con alrededor del 50 por ciento, porque concentra la mayor cantidad de población, seguida de la 5 que es la de San Andrés en Tehuacán, por el número de habitantes que tiene.

A nivel nacional, Puebla es sexto lugar en número de personas acumuladas con el virus, que es igual por el tamaño de población que tiene Puebla, aunque al comparar el número de casos sobre la población, para sacar la tasa de incidencia, se ubica en el número 12.

En ese tenor, la doctora hizo un llamado a la población a que instauren en su rutina anual hacerse la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ya que de no detectarse a tiempo y no llevar el tratamiento adecuado, puede causar Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Atención temprana genera mayor tiempo de vida

Esto, dijo que, si bien es cierto que siguen falleciendo por esta enfermedad, la mayor parte de los decesos son por otras causas, ya que con la atención oportuna pueden vivir por muchos años, pues es a lo que se les está apostando a tanto a nivel mundial, como nacional y estatal.

Dijo que en cualquier centro de salud del estado se pueden hacer la prueba, aunque si se detecta positivo, hay dos lugares de atención, que es para las personas con VIH que no tienen seguridad social en el hospital general de Tehuacán y en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), en la capital.

En ese tenor, comentó que si una persona cuenta con seguro social, tiene acceso al tratamiento; los que no tienen seguro, pueden acceder a los servicios de salud de manera gratuita, cuyo costo pude variar entre 2 y 10 mil pesos, dependiendo de los medicamentos retrovirales y la atención-.

Por ello, exhortó a los poblanos a que acudan este miércoles a la jornada de detección de VIH que se estará haciendo en el zócalo de Puebla desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en el marco del Día Mundial del SIDA, o en su caso que vayan a cualquier unidad de salud donde la prueba es gratuita.

Es una situación de preocupación: Coesida

Sobre el tema, Onán Vásquez Chávez, vocal del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH-SIDA (Coesida), consideró preocupante que los casos hayan bajado, pues eso implica que una persona contagiada pude infectar a otra sin saber, ya que los síntomas no se muestran rápido y luego tardan hasta años.

También, consideró que la Secretaría de Salud debería hacer públicos los datos que se tiene tanto del acumulado como los que se registran de forma anual, ya que en la página oficial no se encuentran y de esa manera las personas no pueden saber cómo está la situación de esta enfermedad.

Consideró que tendría que haber más lugares de atención y no solo el de Tehuacán y Puebla que son las dos zonas metropolitanas del estado, ya que puso de ejemplo que si un habitante de la Sierra Norte necesita atender tendría que trasladarse hasta la capital, lo que podría a la larga provocar que desista de acudir.

R: DJ