Crece la leyenda: Messi gana su séptimo “Balón de Oro”

Alexia Putellas y Lionel Messi se llevaron la noche de la entrega de premios del “Balón de Oro”, en la cual la revista francesa especializada, France Football, los reconoció como la y el mejor exponente del balompié del mundo en el último año.

Este 29 de noviembre, el de la ciudad de París, Francia, recibió en el Teatro Châtelet a las grandes estrellas del fútbol para la entrega del Balón de Oro 2021, en un evento en que fue conducido por la periodista Sandy Heribert y la ex figura de Costa de Marfil Didier Drogba, Además de la participación de invitados especiales como los pilotos de la escudería Alpine de la Fórmula 1, Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Entre los galardones entregados estuvieron los Balones de Oro femenil y varonil, así como la distinción al mejor guardameta con el trofeo Lev Yashin, el premio al goleador del año, el trofeo Raymond Kopa, destinado al mejor futbolista sub 21, y un premio al club de fútbol del año. A continuación, los galardonados:

Lo mejor de lo mejor

Premio Raymond Kopa (mejor futbolista juvenil del año): Pedro Gonalzález “Pedri”, futbolista de 19 años del Barcelona, medallista de plata con España en Tokyo 2020 y semifinalista en la Eurocopa 2020.

Máximo anotador en el año: Robert Lewandowski, quien anotó 64 goles entre el Bayern Múnich y la selección de Polonia.

Premio Lev Yashin (mejor portero del año): Gianluigi Donnarumma, arquero del Paris Saint-Germain y campeón con Italia en la Eurocopa 2020.

Club del año: Chelsea Football Club de Inglaterra, Campeón en la rama varonil de la Champions League y Supercopa de Europa; y campeón en la rama femenil de la Premier League y la FA Cup, además de un subcampeonato en la Champions League femenil.

Balón de Oro femenil (mejor futbolista femenil): Alexia Putellas, atacante y mediocampista del Barcelona, ganadora del triplete con la Liga Española, Copa de la Reina y Champions League femenil.

Balón de Oro varonil (mejor futbolista varonil): Lionel Messi, futbolista del Paris Saint-Germain, campeón con Argentina de la Copa América 2021.

Estos resultados se destacaron sobre todo por el hecho de que Messi añadió un trofeo más al mejor jugador dentro de su palmarés, aumentando su propio récord como el más ganador de este premio, acumulando su séptimo «Balón de Oro», pero este logró tampoco se ha escapado de las críticas de varios de los analistas de diversos medios, que consideraban que el premio tenía que entregarse a otros jugadores.

De igual forma, cabe resaltar que durante el evento, aparte de la entrega de los premios, se realizó un reconocimiento a la trayectoria de dos de las leyendas del fútbol que fallecieron en los últimos dos años, Gerd Müller y Diego Armando Maradona; asimismo, se enalteció lo hecho por Simon Kjær, capitán de la selección de Dinamarca, que con sus acciones ayudo que se salvara la vida de Christian Eriksen, futbolista danés de 29 años que sufrió un infarto en medio de un partido de la Eurocopa 2020.

