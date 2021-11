Tips para elegir el perfume ideal

-Publicidad-

Los perfumes dicen mucho de nosotros, un aroma que nos identifique es fundamental cuando deseamos resaltar, pero conseguir el perfume indicado en ocasiones puede ser una tarea complicada ya que existen varios factores que pueden hacer que ese perfume no sea el indicado para ti.

Algo que parece tan simple como utilizar perfume puede no serlo, muchas veces podemos pensar que no se siente, que se va el aroma a los pocos minutos de haberlo aplicado o simplemente no nos sentimos identificados con ese olor en particular.

Existen muchas maneras de elegir el perfume ideal, es por eso que te daremos una serie de tips que te ayudarán a encontrar la fragancia que mejor se adapte a ti.

Elige el perfume ideal para ti

-Publicidad-

La edad importa

Con el paso de los años nuestra piel no es la misma y es posible que nos vayan mejor otros aromas, no es lo mismo elegir un perfume a los 20 que a los 40, los estudios han demostrado que nuestro sentido del olfato evoluciona con el paso del tiempo, lo que afecta a nuestras preferencias.

Se ha comprobado que las personas de 20 años prefieren las fragancias florales para atraer a otros. Los linos, el jazmín, las magnolias y el ámbar encabezan la lista de favoritos para las mujeres de esta edad.

- Publicidad -

A los 30, muchas mujeres utilizan perfumes para sentirse seguras de sí mismas y sexys, para esto se debe buscar un perfume floral con un toque de cítrico o un floral frutal chispeante con toques de ciruela o lichi.

Mientras que a los 40, las mujeres buscan fragancias que las hagan sentir más elegantes, son ideales las hierbas, el nardo y los olores un poco más fuertes.

Tipo de piel

-Publicidad-

El tipo de piel es elemental al momento de elegir una fragancia. Tener la piel grasa, seca o mixta, puede hacer que el aroma varíe.

Si tu piel es seca, es posible que el olor se disipe con más rápido, un perfume que sea bastante concentrado va a tener más poder de permanencia para este tipo de pieles.

No te perfumes previamente

Es importante que el día que vayas a comprar el perfume, no te coloques ninguna fragancia previamente, para que no se mezclen los diversos olores e interfieran en la percepción.

A muchos les cuesta salir de casa sin perfumarse, pero la mejor forma de tener un punto de partida es siendo lo más natural posible en ese momento.

Selecciona las fragancias

Haz una selección pequeña de las fragancias que más te atraigan para probarlas en una mouillette, tira olfativa o “blotter”.

Vaporiza a unos 20 cm de distancia

Huele cada tira olfativa a unos 2 cm de distancia de tu nariz, es muy importante que esta no roce la nariz para que no se quede ninguna otra fragancia impregnada y así poder probar la próxima de manera neutral.

Prueba la fragancia en tu piel

Cuando ya hayas elegido tu selección y estés completamente segura, es momento de probarla en la piel.

Vaporiza sobre la cara interna de la muñeca a unos 20 cm de distancia, con cuidado de que no haya nada detrás de esta.

No frotes las muñecas

Este es un gesto bastante habitual al momento de probar un perfume, pero es importante que no frotes las muñecas, no es lo apropiado para permitir el desarrollo de la fragancia siguiendo sus tiempos.

Vuelve a olerlo luego de un rato

Vuelve a oler la fragancia después de un tiempo para ver cómo se desarrolla y capta los nuevos matices para que así tengas una percepción de cómo va a quedar finalmente en tu piel.