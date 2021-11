-Publicidad-

El Congreso local busca crear un Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Puebla, con el que las personas que se encuentren dentro no puedan contraer matrimonio, pues alrededor del 70 por ciento de madres solteras en el estado no reciben algún tipo de pensión.

Lo anterior, a propuesta de la diputada morenista, Guadalupe Yamak Taja, quien presentó una iniciativa durante la sesión ordinaria de este jueves para reformar el Código Civil.

La legisladora comentó que la idea de la reforma es garantizar los derechos de los acreedores alimenticios, así como establecer como requisito que para contraer matrimonio no deben encontrarse en este registro.

Explicó que para ello deberá crearse una plataforma que estaría a cargo del Registro Civil de Puebla, misma que tendrá que ser alimentada con información de los sistemas municipales del DIF y las instituciones de las Mujeres de cada uno de los ayuntamientos.

«Los deudores dejan a su familia con dos hijos y forman otra y no dan apoyo alimenticio a los menores, y otros casos que se van al extranjero y no mandan nada, entonces lo que se busca es que aquí queden registrados y no puedan contraer matrimonio”, asentó.

Tampoco podrán adoptar

Refirió que esto no significa específicamente a hombres, sino a toda persona que no cumpla con sus obligaciones de dar la pensión para sus hijos, independiente de la situación en la que se encuentran con sus exparejas

Yamak Taja dijo que contesto igual se busca privilegiar el interés superior de la niñez, a fin de garantizar el derecho a humano a los elementos, se cumple con la obligación del estado para crear condiciones que favorezcan el desarrollo de la niñez.

Además, quienes formen parte del padrón no podrán adoptar a un menor, en caso que de pretendan hacerlo.

