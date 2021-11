Sobre el talento y la disciplina. ¿Qué hace la diferencia?

-Publicidad-

Escuché en el pasado mundial de Rusia al exfutbolista campeón del mundo, Jorge Valdano, decir una frase que, para mí, resume la forma en que se forja el éxito, “Messi es puro talento y Cristiano es pura disciplina” refiriéndose a las icónicas figuras del fútbol actual, ambos considerados los mejores futbolistas del planeta. Para algunos Messi es algo sobrenatural, el mejor de todos los tiempos, para otros Cristiano es el jugador más potente y versátil que se ha visto. En cualquiera de los casos, si analizamos la forma en que ambas estrellas han llegado al pináculo del éxito se debe precisamente a lo que comenta Valdano, el talento y la disciplina.

Sin entrar en mayor detalle y para no fomentar un debate sobre quien es mejor, digamos que la idea es enfocarme en los valores que ambos reflejan según Valdano, definitivamente ambos tienen talento y ambos tienen disciplina, pero en la combinación Messi destaca por la naturalidad de su talento, su intuición y la inteligencia en la cancha, Cristiano por su férrea disciplina en los entrenamientos, por su constante esfuerzo ejercitándose y preparando a su cuerpo para estar dentro del más alto rendimiento. Quienes apoyan a Messi tienden a romantizar su juego, a definir su talento como fuera de este mundo, sin precedentes, verlo es un deleite para el amante del balompié, como quien admira una pieza de ballet, hay belleza y armonía. Quienes apoyan a Cristiano admiran la fortaleza de su juego, su presencia en la cancha, su entrega y su liderazgo, rasgos indispensables dentro del campo, hacer la diferencia, destacarse por la velocidad, la fuerza del salto y la destreza.

Así en la vida, nos encontramos con Messis y Cristianos en todas partes, en todas las profesiones, en un rango de tonalidades muy variado, desde quien tiene talento sin disciplina, hasta quien tiene el mayor talento y la disciplina de un militar, ahí están los ingredientes para el éxito, la clave para destacarse y entender que la mejor combinación de estas virtudes nos puede funcionar de acuerdo a nuestras capacidades. Imaginemos que tenemos una línea con un porcentaje de talento y un porcentaje de disciplina. ¿Qué porcentaje de talento y que porcentaje de disciplina tienes? Miremos el ejemplo de estos futbolistas, el talento ayuda, pero solo el talento no ayuda mucho, Messi sin disciplina, no existiría como lo conocemos. Podría asegurar que hay jugadores con un talento extraordinario, que no se han logrado destacar por su falta de disciplina, se dejan llevar por el ambiente digamos “festivo” del futbol, la fama, el dinero y el estilo de vida no contribuyen a que el talento se desarrolle, en cambio, un jugador disciplinado, aunque no tenga tanto talento podría asegurar un puesto en la alineación inicial, es confiable, constante y está en forma. Entonces, incluir la disciplina es fundamental para explotar las habilidades innatas, ayuda incluso a los que no tenemos talento alguno. Así, desde mi perspectiva, la disciplina tiene un valor superior, no es algo con lo que naces, no es algo que se te da naturalmente, es algo que se aprende por la buena o por la mala. Quienes la entienden y la dominan garantizan de algún modo el éxito.

El éxito personal es el resultado de muchos factores, el talento es un factor que alcanza un límite, por más que te esfuerces, no podrás hacerlo crecer más, pero la disciplina se puede fortalecer, incrementar y potenciar, su aplicación diaria nos ayuda a incrementar otros factores, la puntualidad, el esfuerzo en el gimnasio, el orden de nuestra vida, llevado todo con algún grado de disciplina nos agrega valor en el trabajo, en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Se dice fácil, pero todos sabemos que hacerte de disciplina es muy difícil, sin embargo, el valor que nos aporta lo vale, comencemos construyendo una disciplina con las cosas que más nos apasionen, la disciplina es una responsabilidad constante contigo mismo, cualquier cosa que hagas, ponle disciplina y verás resultados, eso hace la diferencia, si además tienes talento, prepárate para ser grande.

