Karim Benzema, sentenciado a prisión por intento de chantaje

El futbolista francés Karim Benzema recibió una sentencia a prisión por parte del Tribunal de Versalles, luego de que fuera considerado culpable de una serie de extorsiones a un compañero de selección con el chantaje de no divulgar un video sexual.

Este 24 de noviembre, la fiscalía de Versalles comunicó que el delantero del Real Madrid debería cumplir con un año de cárcel así como con una multa de 75 mil euros, luego de que se descubriera su complicidad en el caso de “Sex tape” con en el cual el jugador, en compañía de otros sujetos involucrados, le pedía dinero a Mathieu Valbuena a cambio de que un metraje comprometedor en el que este último aparecía no saliera a la luz.

Karim Benzema has been handed a one-year suspended prison sentence and a €75,000 fine for his involvement in the attempted blackmail of former teammate Mathieu Valbuena over a sex tape.

