Fan agrede a Seth Rollins durante evento de la WWE

El luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE), Seth Rollins, sufrió una agresión durante un show en vivo, perpetrada por un aficionado que burló la seguridad y sobrepasó las barreras del público para arremeter en contra de la estrella.

Durante las emisiones de Raw, show de la empresa luchística, celebradas en el Barclays Center, en Brooklyn, New York, el pasado lunes, sucedió un hecho inédito, pues un aficionado se metió al escenario de la WWE para atacar a Seth Rollins, después de que este saliera a cuadro para su segmento en el que confrontaba a su compañero de profesión Finn Bálor.

Ante dicho incidente, los cuerpos de seguridad y los referees del evento saltaron a la acción y asistieron en ayuda de Rollins, deteniendo y sometiendo al atacante para que lo soltara. Por su parte, el luchador logró zafarse y retirarse sano y a salvo.

Los hechos fueron captados por las cámaras del evento, por lo que lo ocurrido apareció en vivo durante la trasmisión de televisión, aunque sólo fue por breves momentos ya que las tomas cambiaron hacia Fin Bálor dejando la escena cortada, sin embargo, otros fanáticos presentes en el lugar, registraron todo lo ocurrido gracias a las cámaras de sus celulares.

Why anyone thinks this is ever a good idea is beyond me. DON'T BE AN ASSHOLE AND JUMP THE GUARDRAIL! #WWERaw pic.twitter.com/9HAe9tzAmo

— Ryan Satin (@ryansatin) November 23, 2021