En Puebla, hay 305 murales como parte de un proyecto comunitario de socialización y recuperación de espacios públicos, a través de intervenciones socio-artísticas para fortalecer el tejido social, la confianza entre vecinos y plasmar historias de sus lugares.

Así lo indicó a Ángulo 7, Maribel Benítez Ramírez, cofundadora del Colectivo Tomate, quien agregó que tiene 11 años que iniciaron con este ejercicio ciudadano, siendo el Barrio de Xanenetla donde empezó; a la fecha, cuenta con 70 murales sobre la calle 4 Sur y otras vialidades alternas.

Dijo que, en conjunto con la iniciativa “México Bien Hecho” de Comex, han podido llegar a 23 estados del país con mil 317 obras, por lo que las que se encuentran en Puebla representan el 23.2 por ciento del total.

Explicó que, además de Xanenetla, en la capital también hay en la unidad habitacional La Margarita y las juntas auxiliares de La Resurrección, San Andrés Azumiatla, mientras que en el interior del estado han hecho algunos en Xicotepec de Juárez.

Manifestó que, por ello, en todos los lugares a donde van, se aplica una metodología que implica una parte social comunitaria y otra artística, para que los vecinos se sientan orgullos del lugar de donde son y que ello se vea reflejado en los murales que se pinten.

“Hemos podido medir el espacio, lo que sucede con las comunidades después de un proyecto como el de Ciudad Mural de Xanenetla, es que las personas empiezan a confiar entre ellas, porque es algo que se ha roto debido a que tienen muchas complejidades, han sido olvidadas por gobierno, marginalizada y esto las ha unido”, asentó.

Manifestó que no solo se trata de llegar y pintar, sino ir a una comunidad donde no los conocen y ganarse su confianza, cumplir todo lo que dicen que van hacer, llevar a cabo sesiones de comunicación no violenta y convivencia, como un “pretexto” para que estén juntos y proponerles un proyecto artístico, que son los murales.

Murales resaltan identidad del lugar

Benítez Ramírez comentó que, si bien se pueden hacer otro tipo de acciones, la idea de tener estas obras porque se quedan embelleciendo el espacio y que los vecinos se acuerden que no era así antes, que hay que cuidarlo y que se tiene que seguir trabajando para mantenerlo.

Puntualizó que no solo se trata de una intervención artística que dure, sino que sean los propios ciudadanos los que se sientan identificados, para que con el paso del tiempo no los renten a un particular para publicitarse, por ello es que cada proyecto que se hacer debe ser con el consentimiento de ellos.

“De esta manera, los murales cuentan las historias de las familias y que los artistas las conozcan y las plasmen, tiene muchas bondades esto y la magia es como se transforman a algo que los haga sentirse felices y orgullosos de los lugares de donde son, estos murales resaltan sus identidades y se vuelven a sentir orgullosos de ello”, expresó.

