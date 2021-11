-Publicidad-

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría ir en alianza o candidatura común con PT y Morena en Puebla para las elecciones extraordinarias de marzo, aunque solo sería en San José Miahuatlán y Santa Rita Tlahuapan, ya que en Teotlalco no tuvieron aspirantes.

Así lo informó, en entrevista, el dirigente estatal, Jaime Natale Uranga, quien señaló que aún no ha dialogo con sus homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ni del Partido del Trabajo (PT), porque esperará los tiempos para ello.

Y es que, recordó, en la elección de junio pasado compitieron solos, pero para la extraordinaria no descarta que vayan juntos, por lo que será en su momento cuando se dé a conocer, pues igual se debe respetar el género con el que se participó.

Dijo que en el caso de Santa Rita Tlahuapan, es hombre el que contendió, pero al reunirse con él, éste comentó que ya no tiene intenciones de volver a participar, pues fue “desgastante la campaña” tanto emocional como económicamente.

Mientras que en San José Miahuatlán fue mujer el perfil que abanderaron, pero igual les informó que ya no quiere ser candidata, pero seguirá siendo un cuadro del partido, por lo que deberán buscar a otros militantes que tengan el interés de hacerlo.

“Está abierta la posibilidad de participar en San José Miahuatlán y Santa Rita Tlahuapan en candidatura común o en coalición y que vayamos con PT y Morena, aún no iniciamos platicas porque se estableció un tiempo de seis meses, será hasta marzo, pero hay buen ánimo”, asentó.

Refirió que esperarán a que se emita la convocatoria por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE), pues si bien ya lo hizo el Congreso local y estableció el 6 de marzo, deben apegarse a los tiempos que determine el órgano en la materia para iniciar con el proceso.

Sigue investigación contra excandidato de Acajete

En otro tema, sobre el excandidato de Acajete, Porfirio Lima Cervantes, que simuló su secuestro antes de la elección del 6 de junio, Natale Uranga comentó que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y es la que mantiene la investigación.

Explicó que de acuerdo con la información que le han dado, el exaspirante intentó bajarse de la contienda, pero debido a que por tiempos ya no podía hacerlo, pues quedaban pocos días para la elección, determinó fingir que estaba desaparecido y eso es un delito.

Lamentó que haya hecho esto, pues sostuvo que estaba haciendo una buena campaña e incluso días antes lo vio para un tema de utilería, en el que se le apoyo, además de que si lo impulsaron es porque lo recomendaron en el municipio, pero “sólo engañó a su equipo”.

“A partir de ahí no he vuelto hablar con él, me extraña su comportamiento, lo recomendaron, era muy reconocido en el municipio, quiso renunciar, no supo cómo hacerlo por su planilla y el equipo. Presentamos la denuncia por el delito que sea responsable, y aportamos nuestro testimonio”, remarcó.

R:CB