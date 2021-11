-Publicidad-

Desde su trinchera, los grupos culturales nacionales del Movimiento Antorchista pueden ser partícipes del proceso revolucionario, pues su arte también sirve para despertar al pueblo«, destacó el historiador Abentofail Pérez Orona.

Lo anterior, durante la conferencia titulada «La Revolución Pendiente» impartida a los grupos Culturales del movimiento, donde destacó que la Revolución Mexicana no fracasó porque el pueblo no tuviera la fuerza para ganar la guerra, sino porque no supo tomar el poder político y hacer uso de él correctamente.

Durante su ponencia, el historiador de la Universidad Autónoma de México (UNAM) abordó las distintas revoluciones que han ocurrido en el país, con una perspectiva de conciencia social, abordando también los errores que no permitieron el triunfo de estas mismas.

Respecto a las actividades de los grupos Culturales nacionales, destacó que su arte también sirve para despertar al pueblo«.

Por último, aseguró que las nuevas generaciones, tienen como responsabilidad el educarse a sí mismos y al pueblo, para que la próxima revolución popular, sea más completa y tenga en cuenta aquellos errores que orillaron a los antiguos intentos de liberación popular claudicar.

