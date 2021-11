-Publicidad-

La tenista profesional oriunda de la República Popular de China, Peng Shuai, no ha dado pista de su paradero luego de que denunciara un abuso sexual perpetuado en su contra por parte de un político que fungió en la vicepresidencia del “gigante asiático”.

El pasado 2 de noviembre de este año, la tenista de 35 años que conformará la pareja número uno del ranking en 2014 con Su-Wei Hsieh, ganando los torneos Grand Slams de Wimbledon y Roland Garros de ese mismo año, denunció a través de sus cuentas de redes sociales verse víctima de un abuso sexual.

Señaló como su agresor a Zhang Gaoli, exvicepresidente de China y alto mandatario dentro del Partido Comunista Chino.

Sin embargo, desde aquellas declaraciones, mismas que fueron posteriormente eliminadas, la atleta no había sido vista públicamente, ni había publicado más sobre ella, por lo que se presumió se encontraba desaparecida.

Este hecho ha llamado la atención del mundo del tenis y el deporte en general, viéndose iniciado un movimiento por parte de sus compañeros de profesión llamado #WhereIsPengShuai, en el que han externado su preocupación por la integridad de Peng y exigiendo a las autoridades esclarezcan toda la situación. Entre las y los tenistas participantes se encuentra la nipona Naomi Osaka, la estadounidense Serena Williams, el serbio Novak Djokovic, el británico Andy Murray, entre otros más.

Por su parte, la Women’s Tennis Association (WTA), de la mano de su máximo dirigente, Steve Simon, ha ejercido presión desde su cargo sobre el gobierno chino, indicando que la asociación tenística podría cortar relaciones con el país asiático de no resolverse el caso.

Cabe señalar que ante todo este escándalo, de acuerdo con el periodista chino, Shen Shiwe, la tenista Peng, ya se habría reportado a través de WeChat Moments, red social desarrollada en China, en la cual supuestamente publicó la frase «Felíz fin de semana” acompañado de tres fotografías, aunque diversos medios como CNN han declarado no han podido verificar la veracidad de dicha información.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

Novak #Djokovic: "When I heard the story of Peng Shuai I was shocked. I hope she is well and that we can find her as soon as possible"#NittoATPFinals #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/XkWmQFpzEF — Mario Boccardi (@marioboc17) November 15, 2021

