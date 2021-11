Mal y de malas: México queda fuera del top 10 en ranking FIFA

La selección mexicana de fútbol tuvo una caída múltiple de lugares en la clasificación mundial de las selecciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), quedando fuera del top 10, posición que había mantenido desde el mes de agosto.

Este viernes 19 de noviembre, la FIFA publicó a través de su pagina web, así como en sus redes sociales, la más reciente actualización del ranking de naciones. Clasificación que se crea con base en el desempeño de los combinados de cada país en sus encuentros disputados.

Los primeros tres puestos fueron ocupados nuevamente por Bélgica, Brasil y Francia respectivamente, seguidos por Inglaterra y Argentina, que escalaron a la 4a y 5a posición. Después de estos cinco equipos estuvieron Italia, España, Portugal, Dinamarca y los Países Bajos, utilizando los sitios del 6° al 10° puesto.

