Unir al PAN rumbo al 2024

Acción Nacional no tiene como fin esencial la satisfacción personal o de grupo, sino los resultados objetivos para el bien de México.

Efraín González Luna

La tarea de todo líder panista es predicar con el ejemplo, convocar a las batallas yendo en la primera línea de ataque para después del triunfo, llamar a la calma y construir un futuro no para sí mismo, sino para los que creyeron en él. Es momento de hacerlo.

Tras la jornada electoral celebrada el domingo pasado para la elección del nuevo Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Puebla, hoy se nos presenta una nueva disyuntiva. Los resultados y los hechos están ahí para ser valorados, incluyendo las denuncias de prácticas antidemocráticas y omisiones que lamento se den en nuestro Partido, y que será la Comisión Nacional de Elecciones del Consejo Nacional, quién validará o no todo el proceso.

La disyuntiva, por obvias razones tiene que ver con la suma del panismo a un mismo objetivo: el 2024, tarea que requiere de todas las partes en competencia. Hago votos para que la contienda quede atrás y seamos capaces de ver todos hacia el futuro.

Es necesario también tomar en cuenta a aquellos a quienes la contienda por la dirigencia del PAN generó desánimo y terminaron por abstenerse o anular su voto, creo que será necesario atender también a todo ese panismo que se quedó esperando el debate de altura, la propuesta o la participación de otros liderazgos. Ahí también hay panismo que prefirió no intervenir.

Ahora bien, se requiere la generosidad necesaria para tender los puentes entre la militancia, aquilatar sus esfuerzos y dar cabida a sus ideas y propuestas para incluirlas en el plan del PAN de todo el Estado. No olvidemos que el CDE es el centro de todo el panismo y no el botín de un grupo. Bajo esa premisa, participar en la vida de partido es derecho de todas y todos.

Ojalá no se caiga en la tentación de pensar que un triunfo es patrimonio de un grupo dentro del partido, que no se crea que la militancia ha tomado todas las decisiones (me refiero a candidaturas) con esta votación, el Comité es y debe ser un espacio de encuentro de todo el panismo, de los que piensan de una o de otra forma distinta, el Comité es un puente entre los liderazgos que debe allanar el reencuentro, la concordia y el trabajo en conjunto. El Comité debe ser un espacio neutral dónde quienes proponen a cualquier candidato o candidata encuentren reglas claras, piso parejo y acuerdos que multipliquen los esfuerzos.

Se deberá actuar con absoluta responsabilidad, asumiendo que en la democracia se gana y se pierde, y más aún, que la democracia en el PAN tiene por objetivo elegir al mejor y salir unidos.

El Comité Estatal del PAN es un espacio de dialogo interno y un férreo representante externo. Ya que además de conducir la competencia interna, procurar e incentivar la unidad, también debe el Comité enarbolar los principios del Partido, defender sus postulados y crecer como fuerza política, frente a la oposición o a los partidos que eventualmente tenga como aliados.

El PAN no puede decrecer pagando muy alto las adhesiones; las alianzas y coaliciones coyunturalmente deben ser analizadas si son buenas o no y que generen una verdadera opción para la ciudadanía, con un beneficio proporcional para quienes la integran.

El 2024 nos necesita a todos, espero que haya la madurez necesaria para dejar a atrás la contienda y nos veamos uno a otro como los panistas que somos y actuemos en consecuencia. No se vale generar encono por agravios ajenos, la base, la militancia, debe ser ajena a desencuentros de quienes abanderaron proyectos distintos, evitemos a toda costa dividir al partido, pues como lo dije: Nos necesitamos todos.

Rafa Micalco

