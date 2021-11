-Publicidad-

El presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, pidió a Genoveva Huerta Villegas, excandidata a la dirigencia del PAN, no repartir culpas luego de que los resultados no le favorecieron, pues el tricolor no se mete en la vida interna de otros partidos políticos.

Esto, luego de que la panista, a través de un comunicado el miércoles pasado acusó que desde el gobierno estatal de Morena, el ayuntamiento e incluso desde el PRI y el PRD, operaron en su contra y debido a eso quien obtuvo el triunfo fue Augusta Díaz de Rivera Hernández.

Al respecto en entrevista, en el Congreso local, el priista calificó de «falso» dichas declaraciones, al asegurar que tanto él como el partido han sido respetuosos de la militancia blanquiazul, pues ni se mete en otros procesos y pide lo mismo hacia el tricolor.

«Cuando estamos en la derrota tratamos de culpar a todos, espero que se resuelvan sus problemas internos, y ojo, los ciudadanos que no tienen un partido están observando al PAN, a Morena y al PRI, es momento de demostrar madurez política», asentó.

El también diputado local dijo que el PRI siempre ha mostrado ser un “partido serio” y de que hay unidad, por lo que le causó asombro que Huerta Villegas haya involucrado al tricolor en la derrota que tuvo en su elección interna el pasado domingo.

Sin embargo, descartó que estos hechos se vaya a ver afectada la posible alianza para el proceso electoral del 2024, al afirmar que en todo caso donde se concreta es en las dirigencias nacionales de cada uno de los partidos, por lo que debe haber muestra de madurez política.

Que resuelvan sus conflictos solos

“Yo espero que se refiera a una solo persona del PRI, porque el comité estatal que me honro en presidir no tuvo que ver nada en la elección interna, deben ser ellos los que deben resolver sus problemas, no tenemos nada que ver cómo el PAN tampoco tiene algo que ver dentro del tricolor«, expresó.

Camarillo Medina manifestó que si bien emitió un mensaje a través de sus redes sociales, fue porque la propia Augusta Díaz de Rivera Hernández se declaró ganadora, por lo que “no cree” que un tuit sea conflicto dentro de una elección interna.

Finalmente, manifestó que esperará hasta que se tenga una acta de mayoría entregada a la nueva plantilla ganadora para dirigir al PAN, se buscará un diálogo de cara a la elección extraordinaria que habrá el siguiente año en tres municipios.