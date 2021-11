Los militares podrían arreglar las deterioradas calles de Puebla

-Publicidad-

Ante tanta incapacidad de varios trienios, tal vez que los militares si darían un buen resultado, debido a que tampoco se ha querido tomar en cuenta al “ejercito” de profesionistas poblanos de gran calidad, para hacer correctamente los tan urgentes trabajos de infraestructura vial.

Parece una locura esta la suposición de intervención militar, sin embargo no lo es si consideramos que se llevan años, con los problemas de las calles de Puebla, en las que solo se hace como que se relamían, se medió bachean, pero nunca se mejoran desde hace más de 25 años, tiempo en el que la ciudadanía ha enfrentado problemas en sus vehículos, además de accidentes automovilísticos.

Dado que la milicia, desde hace varios años, se dedica a labores diversas, me parece interesante lo que revela el inventario de lo militarizado.

Inventario Nacional de lo Militarizado

El Inventario Nacional de lo Militarizado es un registro descriptivo y detallado de algunas de las funciones, facultades y presupuesto de carácter civil que entre 2006 y 2021 han sido asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.

Le invito a visitar esa plataforma, ahí se dará cuenta de la gran cantidad de actividades que realizan los militares, y si la realizan bien pues que lo hagan.

En la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, también se advierte que El Inventario Nacional de lo Militarizado, sólo registra una parte de todos los procesos de militarización del país, por lo que no debe entenderse en términos absolutos. Las fuentes para su elaboración fueron solicitudes de acceso a la información, comunicados institucionales de prensa y fuentes oficiales de información.

Entre 2006 y 2021 a las Fuerzas Armadas se les han asignado, al menos, diez facultades que nada tienen que ver con disciplina militar. Entre éstas están: salud, educación, obras públicas y política social.

Convenios de colaboración

Uno de los mecanismos más utilizados para militarizar funciones públicas de carácter civil ha sido los convenios de colaboración.

Es precisamente en este punto en donde el ayuntamiento de Puebla pudiera realizar un convenio.

Dado que de 2009 a 2021. Se tiene registro de Presupuesto transferido a través de convenios desde la federación y las entidades federativas a las Fuerzas Armadas, presupuesto que originalmente correspondía a la federación o a las entidades federativas y que a través de un convenio fue transferido a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo algunas facultades originalmente civiles.

Entre las instituciones que han hecho convenio se encuentran:

– Comisión nacional de ciencia y tecnología

– Secretaria del Medio ambiente y recursos naturales

– Secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano

– Procuraduría federal de protección al ambiente

– Banco del Bienestar

– Otros

Si bien no aparece ningún municipio en concreto, sería bueno aplicar la siguiente frase “Todos vemos las cosas como son, y nos preguntamos ¿Por qué? Pero no vemos las cosas como nunca han sido y no preguntamos ¿por qué no?

En Puebla no se toma en cuenta a los profesionales

Pues es increíble pero cierto que Puebla teniendo un “ejercito” de profesionistas relacionados con la Obra pública, incluyendo laboratorios, agrupados en Colegios, sólo se les tome en cuenta para reuniones con futuros presidentes municipales para aparentemente pedir opinión sobre proyectos de infraestructura, y de paso solicitarles el voto, para después hacerlos a un lado.

Los colegios de profesionistas, deberían ya estar inmiscuidos en la labor de que deben realizar los ayuntamiento, es urgente que profesionistas actúen para mejorar a la entidad poblana.

Porque si el ayuntamiento no puede y no quiere pedir ayuda a los profesionistas poblanos que, reitero, tienen una calidad de talla internacional, entonces que se puede esperar ¿que los militares realicen esa labor?

Pues ojala este loco pensamiento, no los sea tanto cuando la ciudadanía se canse de esperar y esperar.

Desastre en la ciudad y no pasa nada

Dicho sea de paso en Puebla tal parece que las autoridades hacen y deshacen, sin responsabilidad alguna, y es el caso del gobierno de Claudia Rivera, que realizó desatinadas obras, pero aquí surgen algunas preguntas:

¿Eduardo Rivera presidente Municipal, sólo resarcirá los daños de la anterior administración?

¿Pasarán a la historia, Claudia Rivera como mentirosa, por aquello del dinero que dijo dejar y no dejó en las arcas municipales; Eduardo Rivera como cómplice, por no actuar en consecuencia, a pesar que él mismo dijo que ella mintió a la ciudadanía?

O en realidad ¿Habrá mucho dinero en el ayuntamiento, para que no se persiga a los responsables de gastos infructuosos?

Sería interesante ver, con hechos, las respuestas.

¿No cree usted?

