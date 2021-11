-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla convocó a participar en el Sorteo para el Servicio Militar a todos los jóvenes clase 2003 y remisos que realizaron el trámite para obtener la cartilla y que entregaron sus documentos en la Junta Municipal de Reclutamiento.

El sorteo se realizará el domingo 28 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas, en el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, el cual se encuentra ubicado en calle 4 Norte, esquina con 32 Oriente en el Barrio de Xanenetla.

La Comuna pidió a los enlistados acudir al evento con cubrebocas, no llevar acompañantes, evitar el uso de cinturones con hebillas metálicas, no portar objetos no indispensables, así como atender las medidas sanitarias implementadas para reducir riesgos de contagio por Covid-19.

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela

R: DJ