Agreden y piden derecho de piso a ambulantes de BINE, acusan

-Publicidad-

Comerciantes de la organización “Doroteo Arango” que venden en la zona del BINE afirmaron que integrantes que se identificaron como parte de la “28 de Octubre” les pretenden cobrar derecho de piso, a pesar de que tienen permiso del ayuntamiento; acusaron que una de sus integrantes fue herida.

En entrevista con Ángulo 7, Israel comentó que son alrededor de 10 ambulantes los que se encuentran vendiendo en esta zona desee hace más de 10 años, en donde ofrecen cubrebocas, comida, aguas refrescos, entre otros productos, sin que hubieran tenido algún problema similar.

Relató que alrededor de las 2 de la tarde, una mujer de nombre Monserrat y quien dijo ser agremiada de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), “28 de Octubre”, llegó con más de 15 sujetos agrediendo e incluso hasta sacaron un arma y un cuchillo para amenazarlos.

-Publicidad-

Dijo que, debido a esto, a una de sus compañeras la amagaron con un cuchillo y si no fue porque uno de ellos le movió la mano, la cortada que le hicieron fue pequeña, aunque tuvieron que trasladarla a una unidad médica para que fuera atendida, ya que estaba sangrando y si no hubiera sido por la policía municipal la situación habría sido más grave.

Manifestó la mujer que se identifica como parte de la “28 de Octubre”, de nombre Monserrat, les exigió que a partir del lunes se tienen que “alinear” a su agrupación y darle 100 pesos para empezar, al día, a pesar de que le contestaron que desde 2010 tienen permisos del ayuntamiento y están pagando impuestos.

“Nos dijeron que si no nos agrupamos a ellos, íbamos a tener problemas, prácticamente es una amenaza, es la primera vez que nos dice, al menos en esta zona donde estábamos no había ocurrido z a lo mejor en otro lado sí, pero ahí con nosotros no”, asentó.

Tienen permisos del ayuntamiento

- Publicidad -

Sostuvo que debido a esto se comunicaron con el ayuntamiento de Puebla para dar a conocer la situación, pues no van aceptar que les quieran cobrar derecho de piso cuando ya están pagando al gobierno municipal, por lo que pidió que se tomen cartas en el asunto.

Aseveró que a lo largo del bulevar “ha habido muchos problemas, pues puso de ejemplo que en la zona de la avenida 15 de Mayo había vendedores independientes, a quienes amedrentaron y tuvieron que afiliarse y pagarles para que no les hagan nada.

“Ella llega amparada diciendo que es de la organización 28 de Octubre; yo no la conocía, hasta hace rato que llegó e hizo esto, prácticamente nos dijeron: ‘no es si quieres, esa fuerza’, entonces pues no sé vale porque ya tenemos un registro ante el ayuntamiento”, abundó.

-Publicidad-

Israel confió en que las autoridades municipales hagan algo al respecto, pues temen que nuevamente lleguen y los agredan para obligarlos a que se sumen a su agrupación, pues ellos ya son parte de otra y están pagando impuestos ante el ayuntamiento por los permisos que les dieron.

R: DJ