-Publicidad-

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, aseguró este miércoles que la disminución de muertes por Covid-19 no es por el cubrebocas sino por la vacuna, por lo que su administración eliminó el uso obligatorio en restaurantes y oficinas.

Durante su programa diario, la mandataria informó que llegó a acuerdos con la secretaria de Salud, Liliana Montejo, para que en bares y restaurantes el uso de tapabocas no sea necesario y que en oficinas públicas no será obligatorio su uso para trabajadores y funcionarios vacunados.

“Hay que revisar la necesidad forzosa del cubrebocas a estas alturas, donde toda la República, prácticamente, estamos en verde”, comentó.

-Publicidad-

Recordemos que Campeche fue uno de los primeros estados en los que se inició la aplicación de dosis.

De igual forma, condenó que el cubrebocas se haya vuelto parte de la vestimenta y que no se use adecuadamente. Incluso describió al cubrebocas como una bomba de contaminación porque no hay manera de reciclarlos.

Con información de López-Dóriga Digital

- Publicidad -

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda

RE: LPR

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!