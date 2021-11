-Publicidad-

El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, señaló que apoyará al candidato, para las elecciones presidenciales de 2024, que gane la encuesta interna de Morena, aunque únicamente con su “voto” y como “ciudadano”, pues es el mejor método para elegir.

Desde Cancún, Quintana Roo, refirió que las encuestas son como consultas en las que se le pregunta a la gente quién quiere que sea su representante, pues “el pueblo es sabio”.

Expresó que la población “sabe quién es quién”, por lo que se tiene que superar la visión pasada de que “la política era asunto de los políticos”, lo cual ya no funciona debido a las redes sociales.

Comentó que solamente apoyará con su voto a quien sea elegido en la encuesta interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que no puede utiliza “como antes”, los recursos públicos para beneficiar a ningún partido ni candidato.

Cabe mencionar que diversos personajes han hecho públicas sus intenciones de ser los abanderados de la “cuarta transformación”, como el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el senador, Ricardo Monreal.

Recomienda a opositores evitar guerra sucia; “no les ayuda”

López Obrador “recomendó” a sus opositores evitar realizar “guerra sucia”, pues “no les rinde” y el dinero que destinan a la propaganda “no les ayuda”, sino no toman en cuenta la opinión de los ciudadanos.

“Pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral, el que se vale de esas maniobras y hace politiquería no es gente buena para el servicio público”, apuntó.

Invita a gobernador de Quintana Roo a su gobierno

El presidente manifestó que cuando el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, termine su mandato en 2022, lo buscará para que forme parte del gobierno federal, ya que está “muy a gusto” con su trabajo.

Con lo anterior, López Obrador sumaría otra invitación a su administración a un gobernador de un partido opositor, como lo hizo con Quirino Ordaz Coppel y Antonio Echavarría, exmandatarios de Sinaloa y Nayarit, pues Joaquín González pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD).