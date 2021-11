¡Acude en Puebla al Festival Internacional de Cine UNAM!

-Publicidad-

La Cinemateca Luis Buñuel de Puebla será una de las sedes del Festival Internacional de Cine UNAM (Ficunam) 2021, en el que habrá películas mexicanas como lo es “Cosas que no hacemos” e internacionales como “A Shape of things to come”.

En la muestra cinematográfica itinerante, se proyectará el 18 de noviembre “Cosas que no hacemos” a las 17:00 horas; trata sobre un adolescente que vive inmerso en un machismo corrosivo familiar, pero se arma de valor para salir del clóset con sus padres.

Al día siguiente, llegará la cinta “A Shape of things to come” a las 17:00 horas; habla sobre un western que vive en Sonora y este consume el veneno de un sapo psicodélico como método de supervivencia y este se hace preguntas provocadoras sobre la relación de la humanidad con el medio ambiente, y consigo misma, en medio del espectro del colapso global.

Dos horas más tarde, la cinemateca albergará “¿Qué harías cuando Dios muera?” a las 19:00 horas; se trata de una pareja que decide grabar una película porno para ganar algo de dinero extra y obtener nuevas experiencias que alimenten su relación.

El 20 del mismo mes a las 17:00 horas, se proyectará “Los Fundadores”, que es acerca del desarrollo profesional de dos estudiantes universitarios que se ve afectado debido a un desvío de recursos por parte de las autoridades.

Dos horas más tarde, se proyectará “Estanislao” a las 19:00 horas, la cual trata sobre un engreído contador, que después de 15 años regresa a la casa de su infancia para honrar la memoria de su madre recién fallecida y este tendrá que convivir con su padre, un alcohólico al que no soporta.

Cabe mencionar que en la sala del recinto, los asistentes encontrarán un código QR para visualizar un cuestionario que tiene como fin conocer la opinión del público sobre las proyecciones.

En caso de estar interesado del festival, para cualquier duda o aclaración, estos puedran consultar las redes sociales: Cinemateca Luis Buñuel Puebla (Facebook) y @Cinemateca_Pue (Twitter).

Por último, es importante resaltar que el Ficunam ha recorrido 32 ciudades en 15 estados de la República Mexicana, y para este año la meta es llegar a más de 20 sedes en 16 entidades del país de manera presencial, entre ellas la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, Tijuana, Tlaxcala y Veracruz.

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela

R: DJ