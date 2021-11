La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) culminó la realización de su primera fase de eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022; el vigente campeón mundial, Francia, así como Alemania y España aseguraron su participación en la próxima copa.

Este martes, se realizaron los últimos encuentros de la fase de grupos de la eliminatorias europeas rumbo a la justa de Qatar 2022, mismos en las que se otorgaron los últimos boletos de clasificación directa a dicho mundial para los líderes de cada uno de los grupos, así como los lugares para la repesca para los equipos que finalizaron segundo.

Entre las 10 selecciones que accedieron por la vía directa estuvieron varias que desde el inicio de la eliminatoria partieron como los favoritas, tal como lo son España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra y Alemania, aunque también hubo dos sorpresas como las Serbia y Suiza, quienes contra los pronósticos se llevaron los primeros cupos de sus sectores.

