La tenista Garbiñe Muguruza se impuso en un duelo de españolas, con el cual se hizo del primer boleto para la final del torneo de la Women’s Tennis Association (WTA) Finals de Guadalajara 2021; ahora, buscará alzarse como la primera española que lo gana.

La tarde de este 16 de noviembre, la cancha del estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, vivió la primera de las dos semifinales del torneo que reúne a ocho de las tenistas que se encuentran en lo más alto del ranking mundial. Para este duelo se vieron las caras las españolas Paula Badosa, preclasificada número 7 y líder del grupo Chichén Itzá en la fase de round-robin, y Garbiñe Muguruza, preclasificada 6 y segundo lugar del sector Teotihuacán

El partido tuvo inicios de set que fueron muy disputados por las dos contendientes e incluso, por momentos, Badosa logró poner en aprietos a su compatriota, pero Muguruza demostró su experiencia llevándose los juegos a su favor, lo que al final del partido le dio un marcador de 6-3, 6.3.

First into the #AKRONWTAFinals 😤

🇪🇸 @GarbiMuguruza secures the straight-sets win over fellow Spaniard Badosa. pic.twitter.com/1w2bURNDQO

— wta (@WTA) November 16, 2021