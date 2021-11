Esta es la lista de pilotos para la temporada 2022 de la F1

La Fórmula 1 (F1) reveló la lista de los pilotos por escudería que estarán compitiendo en la siguiente temporada 2022; los equipos de Williams, Mercedes y Alfa Romeo fueron los que realizaron modificaciones en sus plantillas.

Este 16 de noviembre, los diez equipos que participan en la competencia más grande del automovilismo mundo terminaron de confirmar a los pilotos que los representarán en las pistas de carreras para la campaña del año entrante, mismos que fueron presentados por la F1 a través de sus redes sociales.

Siete escuderías competidoras, Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine y Haas, presentaron los mismos nombres de sus miembros que corrieron en la actual temporada en curso 2021, por lo que el mexicano, Sergio “Checo” Pérez, continuará como compañero del neerlandés Max Verstappen en el equipo austriaco de los taurinos rojos.

Por su parte, entre las escuderías que realizaron cambios se encontró Alfa Romeo, que con el retiro de Kimi Räikkönen al final del año decidió fichar a otro finlandés como Valtteri Bottas. Además, con la salida de Antonio Giovinazzi, que ahora correrá en la Formula E, le dará la oportunidad adentrarse en el máximo circuito a un joven de 22 años, Guanyu Zhou, quien pasará a la historia como el primer piloto de China que corre en la F1.

