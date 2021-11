-Publicidad-

Familiares y amigos de Mario Paredes, atropellado el sábado por una unidad de la Línea 1 de RUTA cerca del habitacional Manuel Rivera Anaya, cerraron el carril confinado y exigieron el pago de los gastos médicos, pues el joven está “muy grave”.

Cerca de las 10 de la mañana cerraron el carril confinado provocando que usuarios de dicho derrotero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) caminaran hasta el siguiente paradero para poder tomar alguna unidad, así como que automovilistas que circulaban buscaran vías alternas.

Con pancartas con frases como “Queremos que se haga responsable la RUTA que atropelló a Mario Paredes Solución”, bloquearon el tránsito, además de que colocaron un vehículo sobre la vialidad para que no pudieran avanzar los camiones.

Elizabeth Reyes Padilla, madre del joven, narró que los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando alrededor de las 7 y media de la noche su hijo, de 24 años de edad, regresaba de su trabajo y fue embestido por una unidad, lo que lo dejó gravemente herido.

Refirió que, aunque le dieron los primeros auxilios y después trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, no está siendo atendido como debería, pues su condición es delicada y se encuentra intubado, además de que le están drenando el aire de los pulmones, que tiene a consecuencia del golpe.

Deben reconstruirle tobillo: madre

Manifestó que la exigencia es para que corran con los gastos, pues no cuentan con los recursos necesarios para subsidiar la atención del joven, ya que en el hospital le dijeron que debe pagar el material y los clavos que utilizarán, pues tiene “desecho el tobillo”.

“Hoy le preguntaba a la enfermera cómo va mi hijo, pero yo lo veo igual, igual, me dice que no tiene doctor asignado, que no tiene nada, es por eso la súplica de gobierno para que respondan por este caso, esperamos que las autoridades nos apoyen con el tema”, relató.

Tras esto, personal de RUTA acudió a la zona para dialogar con los familiares de Mario, por lo que luego de unas horas retiraron el bloqueo, tras comprometerse a cubrir el pago de gastos médicos del joven, sin embargo, amagaron con volver a bloquear vialidades si no lo hacen.

