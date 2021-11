-Publicidad-

Si como parte de tu planificación familiar deseas realizarte la vasectomía, en el IMSS de Puebla hacen el procedimiento sin bisturí del 16 al 28 de noviembre como parte del marco del Día Mundial de la Vasectomía.

Las jornadas están dirigidas a derechohabientes y no derechohabientes, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1 “Paseo Bravo”; UMF No. 2 “Centro”; UMF No. 6 “San Pedro”; UMF No. 7 “San Bartolo”; UMF No. 55 “Amalucan”, y UMF No. 57 “La Margarita”.

Se invita a hombres que desean tener un control de su fertilidad, una paternidad satisfactoria y responsable. Una vez realizada la previa valoración para saber si el paciente es candidato se procede a la intervención, comentó el ginecólogo de la UMF No. 2, doctor Alejandro Taboada.

Esta cirugía se realiza con anestesia local en un tiempo aproximado de 15 a 30 minutos, consiste en una incisión pequeña sin bisturí en la bolsa escrotal donde se localizan los conductos deferentes (transportan el semen) se ligan y se cortan para evitar que los espermatozoides pasen a las vesículas seminales.

Al terminar con la cirugía el paciente saldrá caminando y con la recomendación de reposar de dos a tres días y aplicar hielo el primer día. El médico recomendó esperar después de 30 eyaculaciones para garantizar que la vesícula seminal se encuentre libre de espermatozoides y a través de un estudio conocido como espermatobioscopía se confirme.

El especialista enfatizó que los hombres podrán eyacular de manera normal pero el semen no contendrá espermatozoides lo que evitará embarazos, su desempeño sexual no se verá afectado y podrán llevar su sexualidad con mayor confianza y de forma habitual.

El IMSS en Puebla invita a la población a sumarse a los hombres que llevan una sexualidad responsable para evitar embarazos no planeados, por una paternidad responsable.

