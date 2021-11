El clima extremo de Canadá se ha convertido en un factor que la selección mexicana de futbol deberá tomar en cuenta, ya que para su juego contra el equipo del país de “La hoja de maple” se han pronosticado temperaturas bajo cero.

El próximo martes 16 de noviembre, en punto de las 20:00 horas del centro de México, la selección mexicana estará visitando Estadio de la Mancomunidad de Edmonton, en el estado de Alberta Canadá, para enfrentarse a su similar de dicha nación por la jornada 8 del Octagonal Final de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, lo que se ha destacado de este juego es el clima con el cual se estaría jugando en el extremo norte del continente, pues los pronósticos climáticos han asegurado que hay posibilidades de que la nieve se presente ante las temperaturas de hasta -10 C°.

Ante este hecho, la figura del equipo canadiense, el lateral Alphonse Davis, declaró lo siguiente: «Jugar a -10 no es fácil para nadie, seguramente será duro, pero somos canadienses y estamos hechos para este clima. No sé qué decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima. Creo que será un gran juego para los dos, quien demuestre que lo quiere ganar en el campo será el vencedor”

Canada's finest. ✨🇨🇦@AlphonsoDavies was presented with the trophy for the 2020 Lou Marsh Award at #CANMNT's training session in Edmonton this evening.

Bravo, Phonsie. 👏 pic.twitter.com/RPgNzaIfDu

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 15, 2021