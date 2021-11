TEEP exonera a Claudia Rivera: no usó recursos públicos

-Publicidad-

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) exoneró a Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla, de uso indebido de recursos públicos y apropiación de logros del gobierno con fines electorales en las campañas de este año, cuando buscaba conseguir la reelección.

Lo anterior, en sesión pública no presencial de este miércoles, cuando declaró inexistente la queja de Gabriel Mariano Pulido González, quien acusó a la morenista de realizar actos anticipados de campaña, así como la utilización indebida de recursos públicos y la apropiación de logros de gobierno y programas sociales con fines electorales atribuibles cuando presidía el ayuntamiento de Puebla.

Según el recurso, el 7 de mayo pasado se realizó una publicación en un medio digital donde Rivera Vivanco hacía declaraciones que acreditaban conductas infractoras.

Sin embargo, el TEEP no acreditó la utilización de recursos públicos para su campaña política porque la denunciada no era funcionaria pública al momento de la difusión del video, aunado a que en el contenido de dicho material se enmarcan en la válida circulación de ideas, ya que solo constituyen opiniones de interés general, protegidas por la libertad de expresión sin que trasciendan a la apropiación de logros de gobierno, al no ofertarse apoyos, ni promesas, ni tener el carácter de servidora pública.