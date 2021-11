Inicia el WTA Finals 2021; ¡las mejores, presentes en México!

La Women’s Tennis Association (WTA) dio por comenzado su torneo de cierre de temporada, el WTA Finals, que reúne a lo mejor del tenis femenil del último año, y que para esta edición 2021 tiene su sede en Zapopan, Jalisco.

Este 10 de noviembre, el Estadio Akron dio apertura a las acciones del considerado torneo de tenis femenil más importante de año después de los cuatro Grand Slams, el WTA Finals, en el cual se hicieron presentes ocho de las tenistas mejor ranqueadas individualmente, así como igual número de las mejores duplas.

Para esta ocasión, las participantes de la modalidad individual fueron Aryna Sabalenka, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, María Sákkari, Iga Świątek, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Anett Kontaveit, tenientes de las plazas de 2 al 9 de la clasificación, respectivamente, destacándose la ausencia de la líder de la lista, Ashleigh Barty, quien decidió darse de baja para darle prioridad a una recuperación física siendo suplida por la novena en cuestión.

En cuanto al torneo por parejas, los equipos clasificados fueron los de Barbora Krejčíková y Kateřina Siniaková; Shuko Aoyama y Ena Shibahara; Su-Wei Hsieh y Elise Mertens; Nicole Melichar y Demi Schuurs; Samantha Stosur y Shuai Zhang; Alexa Guarachi y Desirae Krawczyk; Darija Jurak y Andreja Klepač; teniendo como baja notable al conjunto de compuesto por Cori Gauff y Caty McNally, sexto de la clasificación, siendo finalmente sustituido por el par de Sharon Fichman y la mexicana Giuliana Olmos, décimas en la tabla de puntos.

