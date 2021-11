“Tuca” Ferretti pide disculpas por comentarios homofóbicos

-Publicidad-

El director técnico del equipo de la Liga MX los Bravos de Ciudad Juárez, Ricardo «Tuca» Ferretti, pidió disculpas por sus dichos machistas y homofóbicos durante una conferencia de prensa el pasado sábado.

El 6 de noviembre pasado, el entrenador brasileño entró en polémica debido a que durante la conferencia de prensa realizada después de su partido contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, utilizó insultos homofóbicos a modo de burla para referirse a quienes estaban presentes durante el evento.

“¿Hay viejas, no? ¿verdad? ¿Maricones? ¿el primero? ¿Quién va a ser el primer maricón? ¡Chin mana!, puros machos entonces. ¡Qué bueno!”, expresó el estratega ante los micrófonos para dar inicio a la serie de preguntas y respuestas hacia su persona.

Al Tuca Ferretti le importa poco o nada la lucha vs el grito homofóbico y dar un ejemplo como personaje del medio. Le encanta hacerse “el chistoso” se sabe intocable, así ha sido siempre.

Supongo su equipo, Bravos y la Liga dirán y harán algo, no? pic.twitter.com/GxkVGmiVLW — Marco Cancino (@MarcoCancino) November 8, 2021

Ante este hecho, el lunes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, y que tras la realización de un análisis, de considerarse necesario, se estaría imponiendo una sanción hacia el entrenador.

Es por ello que ahora, el «Tuca», nuevamente apareció para hablar sobre el tema en una entrevista con el periodista David Faitelson, donde si bien señaló que varias acciones no son aceptables también pidió disculpas a toda aquella persona que se haya ofendido por la forma en la que se expresó.

«El problema es que no me actualizo en ciertas cosas… los chistes que antes contaba y ahora cuento, las cosas que antes decía y ahora digo ya no son válidas. No fue mi intención, no tengo ningún problema homofóbico y si en algún momento alguien se ofendió le ofrezco una disculpa«, dijo Ferretti ante la cámara.

🎙 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐓𝐮𝐜𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢, DT de FC Juárez, ofrece disculpas tras la declaración en la rueda de prensa posterior al partido contra Tigres, en entrevista con @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/kne8adCzyz — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 9, 2021

Cabe recordar que tanto la Liga MX como la misma FMF ha llevado una serie de campañas para la erradicación de actitudes discriminatorias, tanto del personal que trabaja en el deporte como de aficionados, tal como lo ha hecho los gritos y cánticos homofóbicos en las gradas de los estadios.

