El diputado Néstor Camarillo Medina buscará que el 3 por ciento del impuesto a hoteles sea destinado para promoción turística, propuesta que la asociación calificó de positiva, pues se podrá reactivar el sector, aunque este año solo se estiman 25 o 30 millones de pesos.

En entrevista, el legislador priista, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso local, comentó que no se sabe a qué se destina dicho recurso, por lo que es necesario que sea etiquetado de manera específica en el Presupuesto de Egresos del siguiente año.

Mencionó que con esto igual se busca abonar a la reactivación económica del estado, luego de que el gobierno estatal determinó abrir al 100 por ciento todas las actividades, tras más de 20 meses de restricciones por la pandemia del Covid-19.

“Lo que los hoteles están pidiendo es que el 3 por ciento del impuesto que se paga se destine realmente para la promoción turística de Puebla y reactivar este sector, entonces seguramente se aprobará; la idea es generar incentivos para los empresarios que le apuesten a Puebla, que siguen dando empleo”, asentó.

Manifestó que esto es parte de las acciones que estará haciendo dentro de su comisión, por lo que todas las propuestas que sean impulsadas se trabajarán con economistas de varias universidades, mismas que se busca empalmar con el plan de “Que reviva Puebla” que puso en marcha el gobierno de Puebla.

“Nos empezamos a reunir con las cámaras, vamos muy emocionados con el plan de la reactivación económica para llegar antes de la aprobación del presupuesto para Puebla; llevar unas propuestas en favor de los comerciantes, negocios y turismo”, dijo.

Ayudará a reactivar el sector: Domínguez

Al respecto, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, aplaudió dicha propuesta, pues dijo que lo que se necesita es reactivar el sector promocionando el estado, pues de esa forma se puede atraer a turistas, luego de que durante la pandemia han tenido números bajos.

Dijo que, con el exgobernador fallecido, Rafael Moreno Valle Rosas, este impuesto se retiró, pero con el mandatario Miguel Barbosa Huerta se reactivó, aunque en su primer año se destinó para seguridad pública, mientras que en 2020 no se sabe en qué fue usado el recurso.

Explicó que antes de la pandemia por los mil 117 hoteles que hay en estado se manejaban 70 millones de pesos, pero para este año serían entre 25 y 30 millones, ya que bajó la ocupación, además de que tuvieron que reducir sus tarifas al 50 por ciento y aun así no tuvieron tantos huéspedes.

“Lo que pedimos es que este 3 por ciento se mande a promoción turística del estado para volver a levantar este sector y que sea exclusivamente para este rubro, yo la veo viable completamente y creo que es necesaria”, abundó.

Explicó que en 2019 el costo por una habitación de hotel era entre 700 y 800 pesos por día en el Centro Histórico y ahorita está en 350 o 400 pesos, por lo que es la mitad, entonces la estadística es menos y el 3 por ciento de lo que se cobra es sobre lo que ingresa, por lo que este año va salir bajo.

Domínguez Gabián señaló que anteriormente el recurso se manejaba en un fideicomiso, después paso a un consejo estatal de turismo y ahí fue donde se decía en qué se iba a gastar, por lo que reiteró que ahora es más que necesario volver a destinarlo para ello.

“Moreno Valle no cobraba el 3 por ciento, pero invertía alrededor de 400 millones en promoción del estado, hay que ser realista, era más que nada para promocionar su imagen, pero que nos daba un plus a Puebla y la gente venía no solo a la capital, sino a otros municipios”, expresó.

R: DJ