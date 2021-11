-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se contempla un paquete de obras sociales en 2022 para varios municipios relacionadas a la rehabilitación de vialidades, imagen urbana, infraestructura y rescate de edificios históricos.

Esto, en conferencia de prensa, tras anunciar que ha tenido una buena comunicación con los ediles que entraron el pasado 15 de octubre, refiriendo que se llevarán acciones para apoyar las cabeceras de distrito y realizar obras “no suntuosas” por la entidad.

“Por todo el estado tenemos obras sociales, no suntuosas (…). No más Barrocos (museo) que se aplaudían por todos. Ya Puebla que bien que tenía un barroco de 10 mil millones de pesos, no, obras sociales”, expresó.

De los proyectos que anunció, dijo se rehabilitará un bulevar en Teziutlán por 25 millones de pesos; en Huauchinango se repararán calles, así como la compra de patrullas y camiones de basura; en San Pedro y San Andrés se destinarán 20 millones para bacheo; en Acatlán de Osorio se rehabilitará un bulevar; en Tehuacán se invertirá en adoquinamientos de vialidades por 25 millones, además de un rastro de 50 millones.

-Publicidad-

Recordó la inversión para Puebla capital por 50 millones de pesos para la rehabilitación de varias calles; además, anunció que en Atlixco se realizará una inversión de 20 millones para mejorar la imagen urbana; en Zacatlán se ampliará el recolector de basura; mientras que en Cuautlancingo habrá una inversión mixta con el municipio de 25 millones para la construcción de un DIF.

Rescate de edificios históricos

Además se proyecta poner en marcha las carreteras de los municipios productores de petróleo por 100 millones de pesos como la de Unión-Chicontla, de Honey a Pahuatlán y de Atoyatempan a Molcaxac.

Agregó que la inversión pública también contempla el rescate y mantenimiento de los edificios históricos del gobierno del estado como el exhospital de San Roque, con una inversión de 46 millones de pesos para convertirlo en la casa de las regiones e impulsar la artesanía.

- Publicidad -

De la misma manera, se invertirá en la rehabilitación del edificio del Salón de Protocolos, Casa Albizua, Archivo General del Estado, Notariado y del Poder Judicial, así como el mejoramiento de El Batán, para hacer un centro de personas discapacitadas menores de edad.

R:CB