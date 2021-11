México Open, el nuevo torneo de golf del PGA Tour

La organización más importante del golf profesional, la Professional Golfers Association of America (PGA), presentó un nuevo torneo en tierras mexicanas, el México Open, el cual estará formando parte de su circuito PGA Tour.

Este 8 de noviembre, el corporativo de Grupo Salinas, en compañía de los representantes de la PGA, se complació en confirmar al mundo del deporte la instauración del México Open, un nuevo torneo de golf que contará con la participación de los mejores exponentes del deporte pertenecientes a la PGA.

Tal como se informó, este evento ha sido creado con el propósito de convertirse en el torneo más importante de golf en México, tomando como inspiración al tradicional Abierto Mexicano de Golf y uniéndose al World Wide Technology Championship at Mayakoba como parte de la paradas con las que cuenta México en el recorrido del PGA Tour.

En cuanto a su torneo de inauguración, este se estaría llevando del próximo 28 de abril al 1 de mayo del 2022 en Vidanta Vallarta, Puerto Vallarta. Para dicho primer abierto se estará otorgando como premio a los ganadores una bolsa de estimada en 7.3 millones de dólares, además de 500 puntos para la clasificación del Fedex Cup.

Ante este anuncio, Abraham Ancer, golfista méxico-americano de origen tamaulipeco, se dijo emocionado y reconoció lo importante de este hecho para el desarrollo del golf en el país, así como lo que significa para él disputar un torneo en México.

“Es una gran noticia, sobre todo pensando en que un evento de esta magnitud ayuda a que el golf vaya creciendo en México y tratemos de que más personas se involucre en este deporte. Siempre es bonito poder jugar frente a tu gente un torneo de este nivel”, aseveró el reynosense.

