Por las actividades del Festival Internacional de Puebla (FIP), la Secretaría de Cultura realizará presentaciones de cine, teatro y danza en diversas sedes de la capital el 9 de noviembre; en la Cinemateca Luis Buñuel se presentará el cortometraje “The face of a City”.

De 9 de la mañana a 1 de la tarde, la dependencia realizará el Taller de Máscaras de Barro y de 4 a 6 de la tarde presentará el “Laboratorio de Prácticas de Movimiento”, enfocado a la danza acrobática. La sede de ambos eventos será la Casa de la Cultura «Pedro Ángel Palou Pérez» (ubicada en 5 Oriente número 5 colonia Centro), específicamente en el área de Talleres de Iniciación Artística.

Asimismo, en la Cinemateca Luis Buñuel, serán presentados los cortometrajes documentales internacionales “The face of a City”, “Three Patios for the Sun” y “We Will Always Have Paris” a las 4 de la tarde; una hora después serán proyectados “Filamento”, “Jugaad y “Tempo d’Acqua”, así como el largometraje documental “Nido”.

Finalmente, las y los ciudadanos podrán disfrutar de la presentación de danza contemporánea “Guapashow So Def Nation” a las 5 de la tarde, mientras que a las 6, se presentará la danza folclórica “Nanahuatzin” en Museo San Pedro de Arte (4 Norte 203, colonia Centro) y la obra de teatro “No sé vivir sin ti” en la Sala Luis Cabrera en Casa de la Cultura «Pedro Ángel Palou Pérez».

La programación completa puede ser consultada en la siguiente liga http://sc.puebla.gob.mx/images/PDF/FIP_Programa_de_mano.pdf.

