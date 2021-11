«Checo” Pérez y Max Verstappen conquistan el GP de México

-Publicidad-

El piloto Sergio “Checo Pérez hizo historia al convertirse en el primer mexicano que sube al podio en el Gran Premio de México de la Formula 1 (F1); su compañero, Max Verstappen, se llevó el triunfo y se despegó como líder en el campeonato de pilotos.

Este domingo, el Autódromo Hermanos Rodríguez celebró la jornada 18 de 22 de la temporada 2021 de la F1 con el Gran Premio de México. Para este evento, Valttieri Bottas llegaba con el privilegio de arrancar con la “pole position” tras los clasificatorios.

En cuanto a la carrera, esta empezó entre trompicones, pues Daniel Ricardo golpeó a Bottas cerca de la curva 1, esto hizo que el de Mercedes cayera hasta los últimos puestos. Por su lado, el compañero de equipo del finlandés, Lewis Hamilton, rápidamente se hizo de la punta, aunque fue efímero ya que Max Verstappen de Red Bull lo rebasó para hacer de la primera plaza, a esto le siguió el mexicano “Checo” Pérez que se adelantó hasta el tercer lugar.

-Publicidad-

Durante gran parte de la carrera la historia se mantuvo con Verstappen tratando de alejarse en solitario, mientras que Pérez apoyaba a la escapada de su compañero entreteniendo a Hamilton en una reñida lucha por el segundo lugar.

Para la vuelta 34, con la entrada de Hamilton y Verstappen a los boxes, Pérez tomó momentáneamente el primer lugar, convirtiéndose así en primer mexicano que lidera el Gran Premio de México, encendiendo la euforia de los aficionados. Tras la entrada de Pérez a los pits en la vuelta 41, el mexicano si bien descendió hasta el tercer cupo nuevamente, realizó la vuelta más rápida, buscando otra vez interponerse en el camino de la remontada de Hamilton.

LAP 34/71 Checo becomes the first Mexican driver to lead the Mexican Grand Prix! 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/GG3HQEhM47 — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

- Publicidad -

Es así que la pelea entre el mexicano y el británico por el segundo puesto se mantuvo hasta el final de la carrera, mientras que el neerlandés se afianzaba cada vez más del primer lugar, y aunque al final ”Checo” no consiguió el segundo puesto, si concretó un 1-3 en el podio para su equipo junto a Verstappen y con Hamilton en medio de ambos.

Proud Max, a very elated Papa Perez, and super Checo! 😍 Congratulations to all at @redbullracing for a MEGA result 👏👏👏#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/1546mgWzfZ — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

-Publicidad-

De esta manera, Verstappen se llevó el GP de México, alejándose por 19 puntos en el primer puesto del campeonato de pilotos con sus 312.5 puntos, seguido por Hamilton con 293.5 unidades, mientras que en la lucha por el tercer lugar, Pérez, con sus 165 puntos, recortó distancia de Bottas, que tras no sumar se quedó en 185. En cuanto al campeonato de constructores, sólo un punto separa a Mercedes de Red Bull en el liderato, con 478.5 y 477.5 cada uno respectivamente.

*Everybody liked this* Little Checo jnr watches on as his father @SChecoPerez receives his trophy 🥰#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/piQFLodsdi — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

R: DJ

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!